В Сочи состоялась закладка звезд конкурсантов «Новой волны»

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25 августа 2021, 21:59 Герман Напольский

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По сложившейся традиции, сегодня, 25 августа, в центральном районе Сочи состоялось практически культовое мероприятие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" - церемония открытия звезды в честь конкурсантов и барельефа, который был вылеплен руками конкурсантов за несколько дней до официального открытия конкурса.

На данной церемонии по традиции присутствовали конкурсанты, представители оргкомитета конкурса и обычные жители и гости города Сочи.

Также на улице Несебрская был представлен бронзовый барельеф, который изготовили участники конкурса под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова за несколько дней до церемонии открытия конкурса.

В акции приняли участие все финалисты нынешнего года. Прямоугольный барельеф заложили в самом центре курорта - у морского порта. На нем изображен логотип конкурса.

Аллея звезд "Новой волны" открылась в Сочи в 2016 году. На улицу Навагинскую с предыдущего места проведения конкурса с Юрмалы были перенесены все памятные звезды с 2002 года. На звезде размером метр на метр написаны имена участников конкурса и страны, которые они представляют. Закладка звезд проходит ежегодно перед завершением конкурса, кроме 2020 года, когда "Новую волну" отменили из-за пандемии коронавируса.

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