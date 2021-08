Seal: 30 лет дебютному альбому одного из главных соул-певцов поколения

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

Британский певец Сил (Seal) (Ге́нри Олу́сегун Адео́ла Сэ́мюэл) родился в Лондоне, Англия, 19 февраля 1963 года в больнице Святой Марии в Паддингтоне, Лондон. Он прославился благодаря своему синглу «Kiss From A Rose» из саундтрека к фильму «Бэтмен Навсегда» (1995), который в 1995 году занял 1-е место в чартах США. Этот успех принес Силу не только награду MTV Video Music Award за лучшее видео из фильма (1995), но и три награды Грэмми 1996 года за песню года, лучшее мужское поп-вокальное исполнение и запись года в соответствующих категориях. Он был женат на супермодели и телеведущей Хайди Клум в течение нескольких лет. Пара родила троих детей (двух мальчиков и девочку).



Становление



Родители Сила, Фрэнсис Самюэль (англ. Francis Samuel), бразилец африканского происхождения, и Адебиши Самюэль (англ. Adebisi Samuel), уроженка Нигерии, переехали в Англию из Нигерии. Так как в то время они оба были студентами и одновременно работали неполный рабочий день, то вскоре после рождения сына они передали его временно в приёмную семью в Эссексе, которая смотрела за ним. Когда Силу исполнилось четыре года, брак его родителей распался, Адебиши забрала Сила обратно к себе, и два года они прожили в Лондоне. Затем, когда ему было 6 лет, матери из-за болезни пришлось вернуться обратно в Нигерию, и Сил остался жить с отцом и мачехой. Своё детство он называет «суровым», упоминая, что отец плохо с ним обращался, и признаёт, что этот период сильно повлиял на то, кем он стал теперь.



В детстве Сил болел волчанкой и характерные шрамы на лице — следствие болезни.



В 15 лет мальчик бросил школу и сбежал из дома из-за неладов с отцом. Подростком он вернулся домой для того, чтобы перевести прах умершего отца в Нигерию. Перед своей музыкальной карьерой он окончил колледж, получив диплом архитектора.



После окончания колледжа Сил часто меняет место работы, пробуя свои силы в разнообразных профессиях — от проектировщика электрических устройств до дизайнера изделий из кожи, а также работает в Макдоналдсе. В середине 1980-х, после нескольких попыток заработать деньги пением в различных клубах и барах, Сил отправляется вместе с британской фанк-группой Push в тур по Японии. Некоторое время он вместе с блюз-группой путешествовал по Таиланду, а затем, уже в одиночку, отправился в Индию.



Вернувшись в Англию, Сил знакомится с диджеем и продюсером Адамом Тинли, известным как Адамски и представляет ему текст песни «Killer». Для Сила эта песня стала первым публичным выступлением в качестве вокалиста. В мае 1990 года сингл «Killer» в течение четырёх недель находился на вершине хит-парада Великобритании, а также достиг 23-го места в чарте Billboard Hot Dance Club Play.



Карьера



Поначалу Сил был настоящей сенсацией в мире танцевальной музыки. Работая с диджеем, продюсером и адептом музыкального стиля эйсид-хаус Адамски, певец, как уже было выше сказано, создал настоящий хит для танцполов под названием «Killer», который занял 1-е место в чарте синглов в Англии. В то время как «Killer» официально считался треком Адамски, именно звучный голос Сила и поразительная внешность артиста привлекли поклонников тогда, когда их дуэт начал исполнять эту композицию на телешоу и концертах. Эта работа принесла певцу контракт на запись с очень модным лейблом ZTT Records и знаменитым продюсером Тревором Хорном. После прорывного успеха композиции «Killer» Сил и Хорн хотели произвести такое же сильное впечатление на аудиторию с помощью первого официального сольного сингла артиста. Результатом этих усилий стала песня «Crazy».



«На создание «Crazy» ушло три месяца, а на остальную часть альбома - два месяца», - рассказывал Хорн в интервью журналу Classic Pop. Сил написал тексты песен, вдохновившись глобальными событиями, происходящими в мире на заре 1990-х годов, включая падение Берлинской стены и студенческое восстание против экономических реформ на площади Тяньаньмэнь в Китае.



«Я не знал, почему все эти события стали происходить с такой интенсивностью, но, возможно, дело было в том, что люди становились более социально или духовно осведомленными», - сказал сам Сил в интервью газете Los Angeles Times в 1992 году. «Для меня это был знак того, что люди могут изменить ситуацию, если они занимают определенную позицию. Людей следует поощрять к свободному самовыражению как это сделали те студенты на площади Тяньаньмэнь. Их не должен пугать тот факт, что другие люди могут обвинить их в том, что они сумасшедшие или ненормальные. Я говорил, что это нормально - быть сумасшедшим... или быть другим... отстаивать то, во что ты веришь», - объяснял певец.



Успех



«Crazy» была именно той песней, которую искал Сил. Она взлетела до 2-го места в Англии за неделю с 13 января 1991 года. Композиция, которая обошла трек Сила и заняла первое место в британском чарте – это «Sadeness Part I» группы Enigma. По другую сторону океана, в Америке, сингл «Crazy» достиг пика на позиции № 7 за неделю - с 7 сентября 1991 года. Треком № 1 в Америке за ту неделю был Брайан Адамс со своей знаменитой песней «(Everything I Do) I Do It For You» из саундтрека к фильму «Робин Гуд: Принц Воров» (1991). Успех песни «Crazy» стал толчком для создания еще одного произведения с одноименного дебютного альбома Seal – композиции «Whirlpool».



«Песня на альбоме, которая, вероятно, мне ближе всего, — это «Whirlpool», которая была написана после успеха «Crazy», когда так много всего происходило», - признался певец. «Для меня все это действительно было похоже на настоящий водоворот событий. Речь идет не столько об общественном внимании, сколько о более личных вещах... Я очень беспокоился о том, как будет воспринят альбом, и пытался решить главный для меня вопрос - были ли песни действительно хорошими или нет... Достоин ли я этого успеха? Это действительно был период неуверенности в себе», - поделился своими чувствами Сил.



Опыт



Существует очень интересная история о создании песни «Whirlpool». В этой истории приняли участие легендарные музыканты из группы The Revolution знаменитого американского музыканта и актера Принса: Венди (гитара, вокал) и Лиза (клавишные, вокал). «На альбоме была одна песня, которую я никак не мог достаточно качественно записать. Называлась она «Whirlpool», - рассказывает продюсер Тревор Хорн в интервью Classic Pop. «В студию пришли Венди и Лиза, и решили немного поработать над этим. Сил играл на гитаре, когда пел, и каждый раз он играл свою партию по-разному. Все, что ему нужно было сделать, это один раз сыграть для них песню в одном ключе, но это не происходило. Поэтому в итоге Венди схватила гитару, чтобы Сил больше не играл на ней. Венди несколько раз играла так, как было необходимо для записи. Это был самый удивительный день работы над альбомом, и он стал еще более запоминающимся, потому что внезапно в студии появилась Сюзанна – сестра-близнец Венди. Какое-то время она была невестой Принса. Девушки сказали, что у них есть идея для улучшения вокала в конце композиции, и потом они втроем вышли к микрофону. Это получилось чертовски здорово. В тот момент, когда Сил сидел на диване с Венди, Лизой и Сюзанной, которые окружили его, я сказал им: «Видите ли, сессионные музыканты в Лос-Анджелесе определенно на голову выше, чем в Англии»».



Выпущенный 24 мая 1991 года, альбом «Seal» стал первым триумфом британского певца нигерийского происхождения. Альбом сразу попал в чарты под номером 1 в Англии. Пластинка получила премию BRIT Award за лучший британский альбом. В Америке после выхода альбом достиг 24-го места всего за неделю c 7 сентября 1991 года. В этот период самой продаваемой пластинкой в стране на той неделе был одноименный «Чёрный Альбом» группы Metallica.



В дальнейшем Сил запишет несколько успешных альбомов (таких, как «Seal II» (1994) и «Human Being» (1998) и станет одним из главных соул-певцов своего поколения.

