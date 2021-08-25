Киркоров купил двухэтажный пентхаус бывшего президента Киргизии за 1 миллиард

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25 августа 2021, 18:42 Источник: telegram-канал "Курятник"

Фото: c сайта ЖК

Обнищавшие за время локдауна артисты покупают недвижимость. Король эстрады приобрел квартиру бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Двухэтажный пентхаус площадью 537 м² находится в районе Арбата недалеко от Гоголевского бульвара.

Интерьеры общественных площадей выполнены в дворцовом стиле с применением мрамора, венецианской штукатурки, мозаики. Рыночная стоимость пентхауса — почти миллиард рублей.

Надо сказать, что для певца это уже третий объект недвижимости в этом доме - ему принадлежат квартиры 190 и 209 м². В комплексе также есть апартаменты Аллы Пугачевой, нескольких чиновников и сына Валентины Матвиенко - Сергея.

Есть версия, что Киркоров выступил лишь номинальным хранителем актива. А все потому, что в 2005 году Аскар Акаев был объявлен в розыск по обвинению в коррупции и сбежал в Москву. Но если судить по данным Росреестра, собственник элитного жилья именно певец.

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