Вышедший из комы Евгений Гончаренко пожаловался на угрозы

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25 августа 2021, 08:28 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В начале августа бывшая солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева рассказала тревожно новость - танцора из ее команды избили. Евгений Гончаренко оказался в тяжелом состоянии. Врачи были вынуждены ввести его в медикаментозную кому, из которой вывели спустя две недели.

На прошлой неделе Евгения выписали из больницы. В настоящее время парень проходит реабилитацию дома. К сожалению, черная полоса танцора на этом не заканчивается. Гончаренко рассказал, что получает угрозы и даже не только в свой адрес.

«Пишут мне и моей маме всякие гадости: чтобы я умер, чтобы меня в следующий раз избили до смерти. Обращаюсь к недругам. Вы меня делаете только сильнее! Спасибо вам за это! И, конечно же, отсутствие серого вещества в ваших коробочках меня очень сильно веселит», - ответил хейтерам артист.

Танцор из команды Дорофеевой добавил, что весь негатив, который ему желают, обязательно вернется к ним вдвойне. «А теперь позитивная нотка. Расскажу, как проходит мое лечение. Правый глазик уже видит гораздо лучше. Врачи очень компетентны, они у нас прекрасные. Дырочка на шее постепенно зарастает, еще пару перевязок и забуду об этой проблеме. Уже придумываю себе эскизы татуировки, которая будет на месте шрама. Очень много ем, восстанавливаю утраченные силы и 13 килограммов во время сна. Стараюсь много-много ходить».

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