Трейлер нового «Человека-паука»: Том Холланд, Зендая, Бенедикт Камбербэтч и другие

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 августа 2021, 00:24 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Фанаты Marvel наконец-то дождались первый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В небольшом видеоролике поклонники увидели не только Тома Холланда, исполняющего главную роль, также и Зендаю - ей досталась роль экранной возлюбленной главного героя Эм Джей, но и других культовых персонажей киновселенной.

Благодаря трехминутному видео зрители смогли узнать чего ожидать в фильме. Жизнь Питера Паркера под угрозой, так как его враг из предыдущей части - Мистерио, - раскрыл его личность Человека-паука. Не зная, что делать, Питер обращается к Доктору Стрэнджу, которого как раз сыграл Бенедикт Камбербэтч. Главный герой просит Доктора сделать так, чтобы все снова забыли кем он является.

Стрэндж согласился, но все пошло не так как надо. Паркер поздно осознал, что хотел бы, чтобы Эм Джей и другие близкие все-таки запомнили правду. Но Доктор уже произносит заклинание, говоря Человеку-пауку , что ему надо четче формулировать свои желания. В итоге герои сталкиваются с проблемой - из-за их манипуляций в мире начинают происходить странные вещи.

В конце трейлера в кадре появляется Доктор Осьминог в исполнении Альфреда Молины, который сыграл этого героя и в фильме 2004 года, где Человеком-пауком был Тоби Магуайр. В ролике также слышится голос и смех Зеленого Гоблина - это отсылка к главному антагонисту из другой части франшизы с Магуайром.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости