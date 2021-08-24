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Лиза Арзамасова и Илья Авербух долго выбирали: актриса наконец раскрыла имя сына

, 23:29

Лиза Арзамасова и Илья Авербух долго выбирали: актриса наконец раскрыла имя сына
Фото взято из Instagram @averbukhofficial

Звезда сериала «Папины дочки» с супругом наконец-то договорились какое имя дать новорожденному сыну. Арзамасова родила еще 14 августа, но выписалась только через неделю. Лиза ждала, пока ее муж освободится от работы и заберет ее из роддома.

Артистка рассказала, что им с Ильей было трудно выбрать имя для ребенка. Было несколько вариантов, среди которых супруги выбирали самый удачный. В своем инстаграме Лиза объявила окончательное решение.

«Ну, а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Лёвушка», - сообщила Арзамасова.

Также актриса показала фото с крохотной ножкой Льва Ильича. Коллеги и друзья еще раз поздравили Лизу с новым статусом. Звезда говорит, что случившееся прибавление в семье уже перевернуло её жизнь и сделало еще счастливее.

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