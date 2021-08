Ленни Кравиц: «Mama Said» - тридцать лет знаменитому альбому музыканта

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 августа 2021, 22:27 Антон Дубровский, Журналист

Леона́рд А́льберт (Ле́нни) Кра́виц (англ. Leonard Albert «Lenny» Kravitz; род. 26 мая 1964, Нью-Йорк) — американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик и актёр. Его «ретро»-стиль соединяет вместе элементы таких музыкальных направлений, как рок, соул, фанк, регги, психоделия, фолк и баллады.

В дополнение к роли вокалиста, он, во время записи в студии, зачастую сам играет все партии гитар, баса, клавишных, барабанов и перкуссии. Четыре года подряд Кравиц получал награду Грэмми в номинации «Лучшее Мужское Вокальное Рок-Исполнение» — с 1998 по 2002 годы. В рейтинге «VH1’s 100 Greatest Artists Of Hard Rock» он стоит на 93-м месте. Ленни Кравиц продал примерно 20 миллионов своих записей по всему миру. Дочь Ленни, Зои Кравиц, пошла по стопам отца и, помимо съёмок в кино, также играет на гитаре и поёт.

В качестве артистов, значительно повлиявших на него, Ленни называет Принса, Дэвида Боуи, Стиви Уандера и Пола Маккартни. (Информация из Википедии).

Никогда не было секретом, что певец, автор песен и музыкант с размытым жанром Ленни Кравиц искренне восхищается своим музыкальным прошлым. Когда этот талант, родившийся в Нью-Йорке и выросший в Лос-Анджелесе, выпустил свой дебютный альбом с золотым сертификатом «Let Love Rule» на лейбле Virgin Records в 1989 году, то он напомнил музыкальному поп-ландшафту о том, что такое шоу одного человека (в этом отношении подход Ленни Кравица отсылает к такой мегазвезде как Принс), которое можно увидеть только окунувшись в атмосферу шестидесятых годов. Конечно, что-то изменилось к тому моменту, когда Кравиц, которому руководители звукозаписывающих компаний часто говорили, что его музыка недостаточно «черная», вернулся на сцену и выпустил свой второй альбом «Mama Said» 2 апреля 1991 года.

Хит

Всего за год до этого он стал соавтором хита Мадонны «Justify My Love», который стал поп-синглом номер один. Ленни, ранее известный как Ромео Блю (Romeo Blue), только что вернулся с гастролей после продвижения своего дебютного альбома «Let Love Rule» и находился на том пути, который приводит к получению статуса звезды. Его широко разрекламированный брак с актрисой Лизой Бонет, известной телезрителям своей ролью свободной духом Дениз Хакстейбл как в шоу «Косби» (американский комедийный сериал), так и в «Другом Мире» (также американский комедийный телесериал), начал разрушаться, оставив опустошенного Кравица искать способы справиться с душевной болью.

Его растущая слава и успех не сделали ситуацию с личной жизнью лучше. Кравиц даже поделился в апреле 2012 года с Billboard.com тем, что тогда у него была легкая депрессия, в результате которой он впал в непродолжительный творческий кризис. Тем не менее альбом «Mama Said» оказался для Кравица ребенком любви конца 1960-х и 1970-х годов, в котором музыканту отлично удалось отобразить все свои чувства. Единственная проблема заключалась в том, что, как и множество крупных звукозаписывающих компаний, которые постоянно отказывались от его демо-записи, музыкальные критики так же неохотно понимали и оценивали его музыкальную целостность.

Обзор

В обзоре альбома для американского журнала Rolling Stone в апреле 1991 года, критик Элиса Гарднер заявила, что работа «Mama Said» является «довольно разрозненным альбомом, которому не хватает свежести и отличительных характеристик». За шесть дней до этого Джим Фарбер из американского еженедельного журнала Entertainment Weekly представил свой обзор на вторую работу Ленни, настаивая на том, что Кравиц «посвятил свою карьеру рабскому подражанию другим». Эти оценки творческих усилий Кравица на своей второй пластинке в значительной степени совпадали с его образом на обложке альбома, снятой американским фотографом Джеймсом Колдераро. На ней мультиинструменталист предстает в винтажной одежде и аксессуарах, поворачивается влево, в то время как его дреды парят в воздухе.

Проблема

Проблема с большинством рецензий на альбом «Mama Said» заключается в том, что многие из этих мнений на самом деле упускают из виду те необузданные эмоции, которые тогдашний 26-летний Кравиц демонстрирует на этой записи длиной почти в час. Вот так этот человек, обнажающий свою душу, но не слишком раскрывающий свою личную жизнь, выразил свои чувства. Звуки альбома позволяют представить слушателю образ артиста, рожденного актрисой Рокси Рокер, которая изображала Хелен Уиллис в телевизионном сериале «Джефферсоны», и Саем Кравицем, еврейским телевизионным продюсером американской компании NBC. Этот артист с усердием работает над внутренним конфликтом и своими чувствами о любви. Кроме того, он невероятный, разносторонне одаренный исполнитель, который без проблем проявляет и показывает уважение к своим старым классическим звуковым предпочтениям, одновременно используя их, и перенаправляя эти влияния на собственное творчество с помощью своей коллекции виниловых пластинок или радиоприемника.

Песни

Пластинка «Mama Said» начинается с песни «Fields Of Joy», открывающейся фолковым акустическим риффом, поддерживающим психоделический вокал Кравица, напоминающий Джона Леннона в период его сольного творчества. Известный американский гитарист Слэш вносит свой вклад в исполнение при помощи добавления соло в эту композицию в стиле фанк-рока. Участник знаменитой американской хард-рок группы Guns N’ Roses Слэш играет и дальше на этом альбоме Кравица поддерживающую роль, присоединяясь к нему и в духовой партии, которую, совместно с автором, исполняет духовая секция The Phenix Horns американской соул-фанк-группы Earth, Wind & Fire. Это исполнение можно услышать во второй композиции альбома «Always On The Run», выполненной в стиле Led Zeppelin. Композиция «Stand By My Woman» — это одна из самых печальных песен альбома. В ней ощущается уязвимость Кравица. Это ощущение усиливается аккомпанементом фортепиано и органов с элементами госпела.

Следующая композиция альбома - «It Ain’t Over ‘til It’s Over», — это песня, которая заработала для Кравица самую высокую позицию в поп-чарте, достигнув второго места. В сингле слышится фальцет Ленни в сочетании с массивными гитарами в стиле легендарного американского лейбла Stax Records и пышной струнной аранжировкой в стиле таких соул-коллективов, как американские MFSB и Love Unlimited Orchestra. Это исполнение навеяно творчеством американской соул-легенды Кертиса Мэйфилда. Песня «More Than Anything In This World», как и многие из последних записей Кравица, демонстрирует его умение пользоваться собственным, по-настоящему глубоким, вокалом, который способен передать своим звучанием ощущение воскресного утра. Композиция «What Goes Around Comes Around» вновь возвращает слушателя к творчеству Кертиса Мэйфилда и легко могла бы быть использована как саундтрек к известной афроамериканской драме «Крутой» (1972).

Далее Кравиц обращается к теме блюза в композициях «The Difference Is Why» и «When The Morning Turns To Night». Песня «Stop Draggin’ Around» использует гитарные эффекты в духе Джими Хендрикса и вокальные аранжировки в стиле легендарного соул-фанк исполнителя Слая Стоуна. Напоминающая колыбельную композиция «Flowers For Zoe» — это нежная песенка, которую Кравиц поет своей дочери Зои Кравиц, теперь уже известной молодой актрисе и певице. Завораживающая реприза песни «Fields Of Joy» звучит как четырехминутная психоделическая зарисовка. Интересна и композиция «All I Ever Wanted», написанная в соавторстве с Шоном Ленноном (одним из сыновей Джона Леннона). Она представляет собой выдающуюся песню в исполнении Кравица, на создание которой явно повлияло вдохновение, полученное им от мастерства Эла Грина (знаменитый американский ритм-энд-блюз исполнитель – авт.) и вокальной мощи Роберта Планта (вокалиста Led Zeppelin).

Что касается композиции «What The F**k Are We Saying?», то для нее Ленни явно изучил лирику Стиви Уандера на его альбоме «Innervisions» (получил премию Грэмми в 1973 году) и синтезаторные методики Брайана Ино (британский продюсер и пионер электронной музыки – авт.) и Kraftwerk (одни из немецких первопроходцев электронной музыки – авт.). Песня «Butterfly» закрывает альбом «Mama Said». Она напоминает своим звучанием творчество таких авторов-исполнителей, как Джим Кроче, Джони Митчелл, Джон Денвер и даже Джон Леннон. Вопреки оценкам музыкальных критиков «Mama Said» действует на слушателя как музыкальная терапия, позволяя Кравицу помогать разрешать конфликты с помощью песен, используя при этом только живое исполнение без какого-либо сэмплирования.

Оценка

В обзоре на альбом американской газеты Chicago Tribune за 1991 год писатель Грег Кот пренебрежительно заявил: «Пока Кравиц не начнет трансформировать свои влияния, а не просто продолжит копировать их, он останется многообещающим, но второстепенным артистом». Заимствование этих классических музыкальных элементов, однако, явно пошло на пользу Кравицу. «Mama Said» стал первым альбомом артиста, попавшим в Топ-40 в чарте Billboard 200, достигнув 39-го места. Альбом был сертифицирован как платиновый в США, в итоге было продано более трех миллионов экземпляров по всему миру.

Пластинка «Mama Said» была переиздана в подарочном издании 5 июня 2012 года. Переупакованная коллекция представляет собой двойной альбом, включающий в себя 21 бонус-трек. Дополнения состоят из демо, ремиксов, инструментальных и концертных версий песен, записанных в Японии и Нидерландах. Это переиздание доказывает, что Кравиц относится к тому типу артистов, которым нравится много работать, прежде чем остановиться на конечном продукте.

За три десятилетия, прошедшие с момента выхода «Mama Said», Кравиц стал одним из самых востребованных и культовых музыкантов своего поколения. Он является современной легендой, которая продолжает выпускать динамичные, признанные критиками, пластинки, сниматься в таких фильмах, как «Дворецкий» (2013) Ли Дэниелса и «Голодные Игры» Гэри Росса, и даже управляет чрезвычайно успешной дизайнерской фирмой Kravitz Design. Кравиц также вошел в историю музыки, получив премию Грэмми за «Лучшее Мужское Рок-Вокальное Исполнение» четыре года подряд в период с 1999 по 2002 год, как уже упоминалось выше. Он по-прежнему единственный сольный исполнитель, добившийся таких результатов.

Хотя альбом «Mama Said» — это не обязательно кульминационный момент в творчестве Кравица и в рекорд-индустрии вообще, но эта работа определенно задала тон тому, что должно было произойти с Ленни в будущем. Одна вещь, которая не подлежит обсуждению, заключается в том, что Ленни Кравиц – это постоянно развивающийся музыкант, который серьезно относится к своему делу и восхищается своими предшественниками, используя в своем творчестве все лучшее, что они накопили. Это можно отчетливо услышать во всем материале пластинки «Mama Said».

В подготовке материала использованы материалы американского журналиста Кристофера А. Дэниэла.

