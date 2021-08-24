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Почему Наталья Фриске прибавила в весе

, 07:47

Почему Наталья Фриске прибавила в весе
Взято из Instagram @friske_natalia

Сестра Жанны Фриске опубликовала в своем блоге фото со своим возлюбленным Александром. Интернет-пользователи сразу решили, что Наталья в ожидании ребенка, так как на снимке выглядит крупнее. 

Фриске опровергла предположения окружающих о беременности, отметив только то, что в последнее время стала больше есть. Подобный образ жизни сказался на ее фигуре.

«Я поправилась сильно, просто мне надо жрать меньше!» - объяснила свои перемены во внешности Наталья.

Многие отметили, что пышные формы очень идут брюнетке, и ей не стоит сбрасывать вес. «Есть надо! Хорошего человека должны быть много!»; «Вам очень идет такая фигура, не худейте!»; «Прекрасное фото и красивая Наташа, счастья вам!» - комментировали пользователи сети.

 

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