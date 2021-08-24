Финансовая сторона развода: как Ивлеева и Элджей разделят имущество

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24 августа 2021, 00:27 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Блогер и телеведущая в прошедшие выходные подтвердила слухи о разрыве с рэпером. Анастасия сообщила, что расстались они по обоюдному согласию, без скандалов, спустя два года совместной жизни. Если верить Ивлеевой, то дело не в измене Элджея, как многие заподозрили. Звезды просто не сошлись характерами, поэтому решили идти по своим дорогам. Это не помешало им остаться хорошими друзьями.

Но публика не верит в хэппи энд и ожидает порции неприятных подробностей. Народ ожидает, что бывшие супруги еще сойдутся в бою в суде, когда начнется дележка имущества. Юристы уточнили, поскольку у Насти и Алексея нет детей, им расторгнуть брак будет несложно - обратиться в ЗАГС или подать одному из них заявление в суд, потом им дадут два месяца на раздумья, после чего оформят развод.

За два года совместной жизни Настя Ивлеева и Элджей успели приобрести огромный загородный дом в элитном поселке, разжиться автопарком. Бывшим возлюбленным придется все нажитое делить между собой, а также в это все входят и гонорары, которые тоже подлежат разделу.

Им не придется проходить через все круги судебных разбирательств, если Ивлеева и Элджей составят медиативное, договорившись о разделе имущества на берегу. Опять же, при условии, что пара рассталась мирно. Также это поможет избежать попадания в очередной раз в скандальную хронику.

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