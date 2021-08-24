Граймс пожаловалась на травлю из-за их отношений с Илоном Маском

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 августа 2021, 00:01 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Певица в очередной раз обратилась к пользователям сети с просьбой, чтобы те перестали критиковать ее из-за отношений с миллиардером. В TikTok Граймс опубликовала короткое видео, где просила аудиторию не воспринимать как приложение к Илону.

«Перестаньте преследовать меня в этом приложении из-за фальшивых новостей. И да, я не являюсь официальным представителем своего бойфренда», - написала исполнительница.

На всех видео Граймс с невозмутимо гладит робота-собаку, которая лежит у нее на коленях, а в конце заносит над ней острый нож. Все это время в ролике упоминаются различные достижения инженера, несущие благо для всего человечества. Певица говорит, что Маск хочет отправить людей на Марс, уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль и очистить земную атмосферу от углекислого газа.

«Он просто повернутый на своем деле или тот человек, который готов заплатить 100 миллионов долларов за масштабную идею по очистке земной атмосферы от углекислого газа?» - спрашивает девушка.

Звезда уже не первый раз подвергается критике в интернете из-за своих отношений с основателем и генеральным директором компании по производству космической техники SpaceX Илоном Маском. Как-то пользователи сети не дали 33-летней исполнительнице высказаться на тему коммунизма и равенства: люди посоветовали Граймс держать язык за зубами, потому что ее возлюбленный - миллиардер, состояние которого на этот год оценивается в 151 миллиард долларов.

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