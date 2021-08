Def Leppard: 40 лет фундаментальному альбому «High ‘N’ Dry»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 августа 2021

Def Leppard (рус. Деф Леппард, искаженное англ. Deaf Leopard — глухой леопард) — британская рок-группа из Шеффилда, Йоркшир, Англия; образована в 1977 году. Их стилевая манера с годами претерпела ряд изменений, двигаясь от хард-рока к глэм-металу.



Def Leppard дебютировали в 1980 году как группа направления Новой Волны Британского Хеви-Метала с альбомом «On Through The Night» Пик популярности этой группы пришёлся на 1984—1989 годы, когда вышли их мультиплатиновые альбомы «Pyromania» и «Hysteria». Синглы с диска «Hysteria» оказались наиболее успешными за всю карьеру группы: «Love Bites» (1-е место в США), «Pour Some Sugar On Me» (2-е место в США), «Armageddon It» (3-е место в США). В 1995 году музыканты были занесены в Книгу Рекордов Гиннесса как единственные исполнители, выступившие на трёх континентах в течение одних суток (Лондон, Англия —Геркулесовы Пещеры, Марокко — Ванкувер, Канада) (Из Википедии).



Шеффилд



Английский город Шеффилд – это не только один из эпицентров мировой металлургической и химической промышленности, но и свидетель рождения множества талантливых артистов и музыкантов на протяжении длительного периода времени. Джо Кокер, а также группы Arctic Monkeys и Bring Me The Horizon - лишь некоторые из них. Есть среди них и коллектив, добившийся по-настоящему глобальной популярности и всемирного признания, и называется он Def Leppard.



В 1977 году вокалист Джо Эллиот, басист Рик Сэвидж, гитарист Пит Уиллис и барабанщик Тони Кеннинг положили начало группе, которая четыре десятилетия спустя продолжает заполнять стадионы как настоящие долгожители рок-сцены.



После многообещающего первого студийного альбома «On Through The Night» (1980) Def Leppard заложили основы для своего успеха с выпуском второго альбома «High ‘N’ Dry» (1981), который предшествовал суперпопулярным пластинкам «Pyromania» (1983) и «Hysteria» (1987).



Теперь, когда альбому «High ‘N’ Dry» исполнилось 40 лет, давайте вернемся в прошлое для того, чтобы немного изучить историю создания этой важной работы.



Релиз



Как ни странно, не существует точной официальной информации по поводу даты выхода «High ‘N’ Dry». Некоторые источники утверждают, что это произошло 11 июня 1981 года, но это тот день, когда Def Leppard завершили запись альбома. В то же время некоторые британские музыкальные журналы утверждают, что релиз пластинки состоялся всего месяц спустя, 11 июля.



На самом деле, сегодня известно, что альбом был официально выпущен 6 июля 1981 года, незадолго до рекламного тура группы по Соединенному Королевству, который начался 13 июля в Бристоле и завершился 25 июля в зале Хаммерсмит Одеон в Лондоне. Между тем, его публикация в Соединенных Штатах и Канаде состоялась пятнадцатью днями позже, 21 июля.



Жанр



Хотя на первый взгляд может показаться, что Def Leppard не соответствовали стандартам того музыкального движения, которое возникло в Соединенном Королевстве в середине 1970-х, они, тем не менее, считаются одними из ключевых представителей Новой Волны Британского Хеви-Метала наряду с такими группами, как Iron Maiden и Saxon. Годы спустя, когда в середине-конце 1980-х британская волна уступила место глэм-металу, многие критики начали приписывать Def Leppard ко второму направлению.



Правда заключается в том, что «High ‘N’ Dry» — это универсальный альбом. Его можно трактовать в соответствии с любым из этих двух течений. Однако сама группа всегда неохотно относились к какой-либо классификации, как недавно признался вокалист Джо Эллиотт музыкальному порталу uDiscover Music: «Даже по прошествии всех этих лет британские СМИ продолжают классифицировать нас как группу Новой Волны Британского Хеви-Метала, в то время как американская пресса помещает нас в направление глэм-метала. Но реальность такова, что ни одна из этих ниш не была для нас актуальной, потому что мы независимая группа. Дело в том, что только две известные группы пережили ярлык Новой Волны Британского Хеви-Метала, мы и Iron Maiden, и мы две очень разные группы».



Гитарист



Мало что говорится об огромном влиянии, которое гитарист и сооснователь группы Пит Уиллис оказал на все релизы Def Leppard (и особенно на альбом «High ‘N’ Dry») до сессий альбома «Pyromania», когда его проблемы с чрезмерным потреблением алкоголя начали влиять на его игру на гитаре.



Джо Эллиот уже пару лет предупреждал Пита о том, к чему может привести его пьянство. Предупреждения продолжались до последнего момента, которым стало столкновение с продюсером альбома Маттом Лангом. Пит не смог правильно записать песню «Stagefright», после чего продюсер отказался продолжать с ним работать.



Сам Джо взял на себя ответственность за общение с Питом о его проблеме по телефону 10 июля 1982 года. Гитарист попросил о личной встрече на следующий день: «Я сказал, что хочу встретиться и поговорить об этом лично», - вспоминает Пит - «Я очень не хотел менять свое мнение о ситуации, хотя знал, к чему она приведет» - отметил он в биографии Def Leppard «Животный Инстинкт».



Сам гитарист признался журналу Classic Rock в 2002 году: «Все происходило слишком быстро для меня. Мне все еще нравилось быть в группе, но я использовал алкоголь для собственной поддержки. Нехорошо было вот так вот взять и уйти из группы, но это необходимо было сделать как для стабильной работы группы, так и для моего здоровья. Если бы я остался, очень вероятно, что я закончил бы так же, как Стив Кларк (второй гитарист группы, погибший от коктейля из алкоголя и наркотиков в 1991 году – авт.)».



Решение уйти было твердым, поэтому группа решила согласиться с выбором Пита и немедленно заменила его Филом Колленом, который и помог завершить запись альбома «Pyromania».



В знак признания его вклада в успех группы в 2019 году Пит Уиллис был включен в Зал Славы Рок-н-Ролла в качестве члена Def Leppard.



Обложка



Как и в случае с книгами, мы живем во времена, когда потребление музыки в цифровом формате поглотило физическую форму, но еще не так давно обложка была одним из важнейших элементов в создании альбомов. Важность обложки становится еще более очевидной, если мы вспомним, что на виниле изображение по размерам значительно больше, нежели на компакт-диске.



Def Leppard не были новичками в этой ситуации. Они хотели, чтобы изображение, которое сделало бы их продукт легко узнаваемым. Для этого они обратились к британской группе художников под названием Hipgnosis под управлением Сторма Торгерсона. Этот коллектив известен во всем мире как авторы самых символичных обложек в истории рок-н-ролла (Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath и многие другие).



У Сторма была зарисовка, в которой прыгун прыгал в бассейн, в то время как несколько заинтригованных этим действием лиц смотрели вверх, наблюдая за ним. Первоначальная идея художника состояла в том, чтобы использовать этот эскиз для пары альбомов Pink Floyd в конце 70-х, но, после их отказа от этого рисунка, Сторм увидел, что эти изображения идеально сочетаются с альбомом «High ‘N’ Dry» Def Leppard.



Продюсер



Продюсер - шестой член Def Leppard. Эта роль часто указывается при упоминании имени продюсера Матта Ланга из-за влияния, которое он оказывал на музыкантов на протяжении всей карьеры группы.



Ланг только что cпродюсировал последние на тот момент три альбома AC/DC в период с 1979 по 1981 год: «Highway To Hell», «Back In Black» и «For Those About To Rock (We Salute You)». Def Leppard уже просили своего менеджера Питера Хьюмана узнать о возможности поработать с этим продюсером во время дебюта альбома «On Through The Night», но это тогда было невозможно. Тем не менее, он сумел добиться того, что Матт Ланг пошел посмотреть на выступление Def Leppard в зале Бингли Холл в Стаффорде. В тот вечер Def Leppard выступали на разогреве перед AC/DC, и Ланг назвал звучание группы «алмазом в необработанном виде».



Прослушав первые демоверсии альбома «High ’N‘ Dry», он согласился спродюсировать эту пластинку. Так началась настоящая профессиональная идиллия между группой и продюсером, которая продолжилась во время золотого века Def Leppard с двумя следующими альбомами «Pyromania» (1983) и «Hysteria» (1987), и которая сделала их одной из самых узнаваемых групп на планете.



«Первое, что сказал нам Матт Ланг, было то, что мы будем создавать «High ‘N’ Dry» с нуля», - признался вокалист Джо Эллиот. «Мы были свободны от предубеждений и очень радовались работе с таким продюсером, как Мэтт Ланг. Он был для нас как учитель, и мы хотели у него учиться. Он был рок-гуру, и мы были готовы приступить к работе под его руководством во всеоружии», - рассказал певец.



Покойный Стив Кларк также похвалил продюсера в журнале Rock Fever: «Матт - один из лучших рок-продюсеров. Большинство продюсеров не умеют объяснять некоторые вещи с точки зрения музыканта, но Матт - музыкант, который может изменить аранжировку, если это требуется. Когда ты работаешь с Маттом (уверен, что со мной согласятся многие другие группы) ты выходишь из студии лучшим музыкантом чем был».



Результат



Легко упустить из вида альбом «High ‘N’ Dry», если учесть то, какое влияние оказали на музыкальный мир следующие две работы Def Leppard. Дебют «On Through The Night» был многообещающим началом с такими песнями, как «Rock Brigade», «Wasted», «High» и «Dry». Без сомнения первая работа англичан наметила путь, по которому они будут идти в течение следующих десятилетий.



Анализируя исторический контекст и тот момент, когда был выпущен альбом «High ‘N’ Dry», можно сказать, что группа в тот момент определенно достигла одного из своих пиков в плане написания песен и открытости к новой аудитории. Вот почему большая часть фанатов помещает его на вершину своего рейтинга среди работ Def Leppard.



Если же говорить о мелодике, то в ней второй альбом англичан движется в том же направлении, что и дебютная работа «On Through The Night». Впрочем, Матт Ланг смог взять управление рабочим процессом на себя и выявить лучшее в каждом из участников группы, совершив с ними тот качественный скачок, который заставил их выйти за рамки обыденности. Эта простая группа с большим будущим смогла с его помощью стать группой, признанной во всем мире.



В интервью журналу Guitar World гитарист Фил Коллен вспоминает о том, когда он впервые услышал альбом «High ‘N’ Dry»: «Первый альбом Def Leppard был действительно многообещающим. Он звучал замечательно. Второй был шагом вперед, но они все еще не раскрыли в нем свое звучание по-настоящему. Когда я впервые услышал песню «Bringin’ On The Heartbreak», то она стилистически напомнила мне «Dream On» Aerosmith».



Альбом «High ‘N’ Dry» содержит в себе отличные песни, такие как «Another Hit And Run», инструментальную композицию «Switch 625», «High ‘N’ Dry (Saturday Night)». Однако в качестве синглов были использованы всего две песни: «Let It Go» и баллада «Bringin’ On The Heartbreak», которая стала самой успешной песней на альбоме.



Позже «High ‘N’ Dry» был переиздан 31 мая 1984 года с включением двух бонус-треков: ремикса «Bringin’ On The Heartbreak», который был снова использован в качестве сингла, благодаря сопровождавшему его видео, оказавшему большое влияние на MTV, и «Me & My Wine», версии, взятой с би-сайда (вторая сторона сингла – авт.) записей 1981 года.



Альбом занял 38-е место в чартах Соединенных Штатов и 26-е в Соединенном Королевстве, и, хотя он не продвинулся выше, даже несмотря на исключительное качество материала, ничто последующее в карьере Def Leppard не было бы возможным без «High ‘N’ Dry».

