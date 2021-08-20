Личная жизнь Ирины Шейк продолжает сопровождаться множеством слухов

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20 августа 2021, 19:19 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Модель, которой этим летом присваивали роман с Канье Уэстом, была замечена в Лос-Анджелесе в четверг днем. Ирина Шейк появилась полностью в черном образе: футболка, шорты, носки, лоферы и очки.

Перед папарацци Шейк долго не задерживалась и сразу устремилась в отель. В город Ирина прилетела после отдыха на Ибице, где она проводила время со своими друзьями, дизайнером Рикардо Тиши и фотографом Мертом Аласом.

На стадионных прослушиваниях нового альбома Канье Ирина замечена не была. По некоторой информации, Шейк расстроилась из-за распустившихся слухов об их взаимной симпатии с музыкантом. И теперь модель не хочет давать новых поводов для сплетен.

Если слухи о романе с рэпером поутихли, то сплетне о ее романтических отношениях с арт-дилером Вито Шнабелем, наоборот возобновились, и сама же Ирина их спровоцировала.

Ирина Шейк была замечена у дома арт-дилера. Она всячески пыталась скрыться от фотографов, что многих натолкнуло на мысли о том, что Шейк хочет сохранить визит в тайне. Ирина и Вито весной прошлого года много времени проводили вместе, и в тот момент уже начались разговоры об их романтической связи. Однако слухи подтверждения в итоге не нашли.

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