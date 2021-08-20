София Ротару и Николай Басков вспомнили историю знакомства

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20 августа 2021, 16:48 Герман Напотсеий

Legion-Media

София Ротару и Николай Басков в ходе гала-концерта открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна- 2021" вспомнили, что они знакомы уже 20 лет.

​ Во время исполнения дуэтной песни "Цветет малина за окном" они, в частности, рассказали ​ о том, как Николай Басков пришел на сольный концерт Софии Михайловны, поклялся сам себе, что однажды он выйдет на сцену с ней вместе. и эта клятва срабатывает уже долгие годы. София Ротару, в свою очередь, призналась в том, что сразу заприметила "артистичного паренька", и спустя годы понимает, что не ошиблась в выборе.

София Ротару приехала в Сочи на открытие фестиваля «Новая волна – 2021» и помимо дуэтной песни с Николаем Басковым исполнила еще и сольные номера. В​ том числе она исполнила новую композицию ​ «Сердце размером с солнце», выпущенную в 2020 году.

На 19-й песенный конкурс в Сочи Игорь Крутой российский композитор лично пригласил Софию Ротару. Ранее Игорь Яковлевич неоднократно говорил о том, что она выступает на "Новой волне" без гонорара.

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