Эшли Грэм выложила новые фото в бикини с округлившимся животом

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20 августа 2021, 16:29 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @ashleygraham

Plus-size-модель Эшли Грэм сейчас ждет второго ребенка. Соцсети Эшли не забросила, даже с учетом подготовки к родам, и продолжает выкладывать порции свежих кадров.

Вчера модель опубликовала новую серию фотографий, сделанных на террасе дома, и похвасталась обновкой.

«Нашла обувь в тон», - так подписала свой пост Эшли, показывая кроксы и купальник в одной цветовой гамме.

В сторис Грэм также опубликовала несколько селфи и показала, чем сейчас питается. Свое питание Эшли старается сделать максимально разнообразным. Помимо всяких овощей, рыбы и фруктов, будущая мама не отказывает себе и в жаренной пище.

Также Грэм является бодипозитив активисткой. Нередко она в своем блоге публикует полуобнаженные фотографии, чтобы поддержать женщин, которые стесняются своей фигуры. Особенно часто Эшли данную тему поднимала и после первой беременности, напоминая беременным, что все, что происходит с их телам в этот период, абсолютно нормально и естественно.

«Глядя на свои новые растяжки и все другие внешние изменения, думаю, что женщинам присущи супергеройские черты. Наши тела были созданы, чтобы дарить жизнь. Рожать - это прекрасно, но поняла я это, только когда сама стала мамой», - говорила Эшли Грэм.

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