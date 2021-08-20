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Белла Хадид показала новые снимки с отдыха с братом и его девушкой Дуа Липой

, 16:19

Белла Хадид показала новые снимки с отдыха с братом и его девушкой Дуа Липой
Взято из интернета

Недавно Белла Хадид вернулась с отдыха на Ибице, но в инстаграме фотографии с курорта пока продолжают появляться. На сегодняшний день стало ясно с кем же Белла проводила летние каникулы. В инстаграм-аккаунте Хадид опубликовала несколько фотографий с девушкой своего брата Анвара - певицей Дуа Липой.

Девушки позируют в бикини на фоне пальм, пьют пиво и коктейли и отрываются на домашней вечеринке вместе с подругами. Кадрами в своем блоге поделилась и певица.

«Пролистайте карусель, чтобы увидеть фото с нашей танцевальной вечеринки вдесятером. Обожаю каждого на этих фото», - написала под снимками американская супермодель.

Белла и Дуа начали дружить еще два года назад, как раз с того момента, как Анвар начал встречаться с исполнительницей. Липа поддерживает хорошие отношения с семьей брата Хадид.

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