Ирина Горбачева вышла замуж за музыканта Антона Савлепова

Актриса, звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева вышла замуж за участника группы «Агонь» и бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. 33-летняя Горбачева в беседе с журналисткой Ириной Шихман показала обручальное кольцо. Еще актриса поделилась, что у них была очень замечательная и запоминающаяся свадьба.
«Я очень рада, что мы сделали все так. Я кайфанула от праздника, мы вместе кайфанули и прям вспоминаем это», — поделилась Ирина Горбачева.
Первые слухи о тайном замужестве актрисы появились весной, после того, как поклонники заметили у Горбачевой золотое колечко на безымянном пальце и решили, что это обручальное.
Ирина Горбачева вышла замуж второй раз. Ее первым супругом был актер Григорий Калинин. Ирина развелась с ним из-за измен.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости