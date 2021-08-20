Ирина Горбачева вышла замуж за музыканта Антона Савлепова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 августа 2021, 10:56

Ирина Горбачева, фото: vk.com/inst_gorbacheva

Актриса, звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева вышла замуж за участника группы «Агонь» и бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. 33-летняя Горбачева в беседе с журналисткой Ириной Шихман показала обручальное кольцо. Еще актриса поделилась, что у них была очень замечательная и запоминающаяся свадьба.

«Я очень рада, что мы сделали все так. Я кайфанула от праздника, мы вместе кайфанули и прям вспоминаем это», — поделилась Ирина Горбачева.

Первые слухи о тайном замужестве актрисы появились весной, после того, как поклонники заметили у Горбачевой золотое колечко на безымянном пальце и решили, что это обручальное.

Ирина Горбачева вышла замуж второй раз. Ее первым супругом был актер Григорий Калинин. Ирина развелась с ним из-за измен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости