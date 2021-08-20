Селена Гомес рассказала о проблемах со здоровьем

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20 августа 2021, 10:03 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Селена Гомес стала главной героиней нового выпуска американского журнала Elle. На обложке певица и актриса появилась в тотал-луке Chanel в рок-стиле, дополненном также украшениями Cartier и туфлями Giuseppe Zanotti. Селена также дала интервью изданию.

Несколько лет у исполнительницы выдались сложными из-за проблем со здоровьем. Об этом Гомес рассказала в беседе с журналистом. Певица вспомнила, как впервые обратилась за психологической помощью в 2014 году, когда у нее обнаружили волчанку. Некоторые тогда предположили, что на самом деле звезда прошла курс реабилитации от токсикомании.

«Я даже не знаю, что они на самом деле думали обо мне: наркотики, алкоголь, вечеринки. Тон сообщений был таким отвратительным», - говорила Селена.

В 2018 году у нее диагностировали биполярное расстройство.

«Когда я узнала об этом, я почувствовала, как тяжесть свалилась с моих плеч. Я могла сделать глубокий вдох и сказать: «Хорошо, это многое объясняет», - сообщила знаменитость.

В интервью еще упоминалось и время пандемии. В то время как многие были вынуждены сидеть без дела, Селена Гомес в разгар локдауна снималась в сериале Hulu «Убийства в одном здании»: «На съемочную площадку никого не пускали. Все были в масках и щитах. Если я касалась опоры, ее чистили. В сцене поцелуя мне требовалось полоскать рот специальной очищающей жидкостью, после каждого дубля - от семи до десяти раз. Это обожгло мне рот».

Исполнительница также отметила, что в настоящее время большое значение для нее имеет благотворительность. Помощь другим людям во многом помогла Селене преодолеть собственные психологические проблемы: «Моя волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психические проблемы, уязвимость на публике — все это, честно говоря, должно было бы меня сломать. Каждый раз, когда я через что-то проходила, я думала: «Что еще? С чем мне еще придется иметь дело?». И тогда я сказала себе: «Ты будешь помогать людям». Это действительно то, что меня поддерживало».

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