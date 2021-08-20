Камила Кабелло рассказала о травле в сети

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20 августа 2021, 09:57 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Фотографии звезд в бикини - странная вещь. Чьи-то снимки вызывают бурную положительную реакцию, а чьи-то - активируют хейтеров. Певица и актриса Камила Кабелло как раз, к несчастью, столкнулась с подобным негативным поведением. Звезда новой «Золушки» рассказала, что пережила неприятные моменты бодишейминга в сети. После того, как ее фото в купальнике закидали обидными комментариями, Камила начала стыдиться своего тела.

Папарацци засняли певицу на отдыхе с ее парнем в начале июня. Кадр быстро завирусился в интернете, и хейтеры долго ждать себя не заставили - многие злопыхатели разглядели на теле Кабелло целлюлит и не удержались от едких слов о набранном весе девушки.

«Это так больно. Я весь день чувствовала себя неуверенно. Я чувствовала, как меняется даже мое отношение к еде от этих комментариев. Это действительно сбивало с толку», - поделилась знаменитость.

Звезда призналась, что после этого приобрела неуверенность в себе. Но следующее событие помогло снова девушке задуматься.

Камила Кабелло была на пробежке в коротком топе, из-под которого виднелся живот, и в какой-то момент актриса подумала, что выглядит и чувствует себя как нормальный человек, занимающийся спортом. Когда Камила на этот раз поразмыслила над прошлыми комментариями негативщиков, их слова не ранили ее, а сделали устойчивой к критике. В ставшем очень популярном ролике, который исполнительница записала после пробежки, она ответила злопыхателям вдохновляющим посланием о любви к себе.

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