Нарколог дал оценку состоянию дочери Любови Успенской

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20 августа 2021, 09:52 Анастасия Иванова

Фото взято из ролика Instagram @tatiana_plaksin_

На днях дочь Любови Успенской озадачила публику своим странным видом, выйдя в прямой эфир. Она предстала в кадре неухоженная, с очень эмоциональной жестикуляцией и ассиметричной мимикой лица.

Сама королева шансона подтвердила, что у Татьяны проблемы с употреблением запрещенных веществ, от чего и пострадала ее психика. Нарколог Александр Казанцев прокомментировал нестандартное поведение девушки.

Специалист говорит, что период ремиссии часто сменяется обострением. Посмотрев ролик дочери Любови, врач пришел к печальным заключениям. Александр предположил, что Татьяна нуждается в коррекции лечения.

Успенская пока что никак не прокомментировала заключение Казанцева. Поклонники ждут, что певица либо вплотную займется дальнейшим оказанием помощи дочери, либо опровергнет данную информацию.

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