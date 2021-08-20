Пополнение в семье: Джейсон Стетхем и его спутница Рози Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
20 августа 2021, 09:45 Анастасия Иванова
Рози скоро второй раз станет матерью. Новостью модель поделилась у себя в инстаграме. Она опубликовала серию фотографий в модных образах, которые часто показывает подписчикам в соцсети. Завершалась карусель кадров актуальной фотографией, на которой Хантингтон-Уайтли запечатлена уже с округлившемся животом.
«Второй раунд», - пишет Рози.
Поклонники сразу начали поздравлять модель и отметили ее креативный подход к объявлению новости. Но будущий отец Джейсон Стэтхем в своем блоге новость о пополнении в семье пока не прокомментировал. Стоит сделать «скидку» на то, что актер не является активным пользователем соцсетей.
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