Alice Cooper: 50 лет прорывному альбому «Love It To Death»

19 августа 2021, 19:58 Антон Дубровский, Журналист

Э́лис Ку́пер (англ. Alice Cooper; урождённый Ви́нсент Дэ́ймон Фурнье́ (или Фёрни́эр) (англ. Vincent Damon Furnier; 4 февраля 1948, Детройт) — американский рок-певец и автор песен. Купер был одним из первых шок-рокеров в истории и стал, как отмечает All Music Guide, королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста.



Коллектив, который станет впоследствии называться Alice Cooper, собрался в Финиксе, Аризона (куда Винсент переехал с родителями в старших классах школы) в 1964 году.



Первый состав группы Alice Cooper — Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные) — ворвался в рок в 1971 с хитом «I’m Eighteen», за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл «School’s Out» и хит-альбом «Billion Dollar Babies» (1973), ознаменовавший пик коммерческой популярности группы.



Начав с детройтского гаражного рока и глэм-рока, Элис экспериментировал с различными музыкальными стилями: концептуальный рок, арт-рок, хард-рок, поп-рок, экспериментальный рок, глэм-метал, индастриал-метал. Он принимал непосредственное участие в формировании звучания и облика стиля хеви-метал. Купер стал одним из первых музыкантов, которые добавили к рок-н-роллу элементы ужаса, а также своим актёрским мастерством и новаторскими сценическими находками он оказал заметное влияние на развитие жанра. Сборник профессиональных музыкальных рецензий The Rolling Stone Album Guide назвал Элиса «самым любимым хеви-метал-артистом во всём мире».



Сольная карьера Элиса Купера, начавшаяся в 1975 году с концептуального альбома «Welcome To My Nightmare», успешно продолжается и по сей день: в 2021 году он выпустил свой двадцать первый сольный альбом «Detroit Stories».



Помимо музыкальной деятельности, Купер известен как актёр, игрок в гольф, владелец ресторана и, начиная с 2004 года, ведущий собственной радиопередачи «Nights With Alice Cooper», которая транслируется на радиостанциях Канады, Соединенных Штатов, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Европы. (Информация из Википедии).



Имя



50 лет назад группа под названием Alice Cooper выпустила свой третий альбом «Love It To Death» и этим альбомом заложила основу для будущего подъема панк-рока и хеви-метала. Учитывая то, сколько легендарных музыкантов вдохновились этим альбомом, он заслуженно вошел в число самых важных пластинок в истории рока. Давайте взглянем на историю, стоящую за записью этой работы, на выбор, сделанный группой в процессе записи, на то, как Элис Купер стал оригинальным исполнителем шок-рока, и как Фрэнк Заппа (знаменитый американский музыкант и продюсер, известный своим авангардным подходом к рок-музыке – авт.) повлиял на создание материала группы.



Прежде чем углубиться в историю создания легендарного альбома, стоит заострить внимание на том пути, который привел группу к его записи. До того как имя Элис Купер начало ассоциироваться с Винсентом Фурнье и его сольным творчеством, оно принадлежало группе, в которой Фурнье был солистом. Пять музыкантов создали этот проект еще в средней школе под названием The Spiders и мечтали стать рок-звездами. Они играли кавер-версии многих песен и в течение первых двух лет существования группы. Постепенно группа перешла к написанию оригинального материала. Это произошло к тому времени, когда им исполнилось по 18. Достаточно интересно, что склонность Винсента к театральности и сценическому реквизиту уже присутствовала в нем еще до того, как группа Alice Cooper подписала контракт с лейблом. После использования нескольких названий для группы музыканты остановились на имени Alice Cooper в качестве ее названия и начали искать контракт на запись. Учитывая, что Alice Cooper играли странный экспериментальный психоделический рок, было трудно найти кого-либо, кто заинтересовался бы ими, будь то менеджеры или фанаты. К счастью, нашелся один владелец лейбла, достаточно сумасшедший для того, чтобы подписать контракт с малоизвестной группой из Аризоны, и звали его Фрэнк Заппа.



Материал



Заппа подписал с Alice Cooper контракт на три альбома несмотря на то, что группа поначалу не подавала никаких коммерческих надежд. Первые два альбома принесли группе мало поклонников или положительных отзывов, поэтому, чтобы иметь шанс на какой-либо успех, коллективу необходимо было изменить свой музыкальный стиль на последнем альбоме. Причудливые психоделические джемы теперь были проще и больше склонялись к классическому хард-року той эпохи, когда музыканты пытались создать что-то более коммерчески привлекательное.



Запись



Чтобы свести все воедино, был нанят новый продюсер. 19-летнему Бобу Эзрину еще предстояло стать легендарным продюсером Kiss, Pink Floyd и многих других, и его не особенно радовала перспектива работы с такой странной группой. Тем не менее он подошел к работе профессионально и начал долгий процесс отшлифовки материала, редактирования песен, помощи с аранжировками и обеспечения того, чтобы альбом был динамичным и впечатляющим от начала до конца. Альбом действительно удался, и Винсент продолжал работать с Эзрином еще над 14 альбомами, последний из которых «Detroit Stories» вышел в этом году. Учитывая это, с уверенностью можно утверждать, что продюсер проделал отличную работу.



Оформление



Еще до выхода альбома «Love It To Death» было известно, что Alice Cooper – это группа, прибегающая к шокирующим тактикам и театральности во время своих живых выступлений. На этот раз, однако, споры вызвало не живое шоу группы, а, скорее, обложка альбома, на которой Фурнье просунул большой палец сквозь одежду так, что это напоминало пенис. В то время такое изображение на обложке альбома было настолько вызывающим, что фирма Warner Brothers подвергла изображение цензуре сначала с помощью клейкой ленты, а затем дополнительной краски. Естественно, интерес у аудитории к этому спорному произведению искусства оказался повышенным, и каждый хотел своими глазами увидеть эту ужасную непристойность, что, несомненно, добавило популярности альбому.



Хит



Несмотря на то, что группа в значительной степени полагалась на различные трюки и театральность в своем живом творчестве, звучание альбома и написание песен у музыкантов были сильными и выделялись среди массы других рок-групп сами по себе. Это была первая запись песен, которые выдержали испытание временем и стали концертной классикой, которую Элис Купер, как сольный исполнитель, до сих пор исполняет вживую. Одна из наиболее заметных композиций с альбома, которая стала вечной классикой рока, называется «I’m Eighteen». Это песня, которая нашла отклик в душе у многих молодых музыкантов и сыграла определенную роль в формировании панк-рока. Это был первый сингл с альбома, и он сразу же завоевал успех у аудитории еще до того, как был выпущен полный альбом. Бунтарский характер трека оказался идеальным гимном для молодежи той эпохи и был популярен среди таких парней, как Джоуи Рамон (вокалист знаменитой американской панк-группы Ramones – авт.) и Джон Лайдон (вокалист знаменитой британской панк-группы Sex Pistols и пост-панк-группы Public Image Limited – авт). Примечательно, что Боб Эзрин сыграл большую роль в создании этой песни, так как изначально это был длинный восьмиминутный джем, который молодой продюсер сократил до радиоформата.



Наследие



С момента своего выпуска альбом стал платиновым и получил так много наград и различных упоминаний в прессе, что мы не смогли бы перечислить их все в одном месте. Возможно, лучший способ показать важность альбома «Love It To Death» - это то количество кавер-версий и внимания, которое ему оказывают великие музыканты, пришедшие в музыку уже после его появления в истории рок-музыки. По слухам, Джон Лайдон использовал песню «I’m Eighteen» для своего прослушивания в Sex Pistols, написав свою песню «Seventeen» в качестве прямого ответа на этот нетленный хит Alice Cooper. Джоуи Рамону так понравился альбом «Love It To Death» и его ведущий сингл, что он часто исполнял кавер-версию на эту композиции вживую, а затем выстроил оригинальную песню Ramones «I Don’t Care» на аккордах «I’m Eighteen». Такие группы, как Anthrax (знаменитая американская трэш-метал группа – авт.) и Sonic Youth (знаменитая американская ноиз-рок-группа, сильнейшим образом повлиявшая на становление альтернативного рока, гранжа и инди-музыки – авт.), сделали каверы на различные песни из этого альбома Alice Cooper, отдавая дань уважения группе, которая так повлияла на них. Даже сейчас, спустя 50 лет после его выхода, альбом по-прежнему звучит великолепно и представляет собой пример классического хард-рока, выполненного по-настоящему правильно.

