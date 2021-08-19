65-летняя Лариса Долина разозлила хейтеров, опубликовав фото в купальнике и устроив зажигательные танцы

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19 августа 2021, 10:40

Фото: cоцсети

65-летняя Ларис Долина, кажется, окончательно решила шокировать публику. Она опубликовала фото в купальнике в своем Instagram и похвасталась фигурой.

Хейтеры, которые заявили, что неприлично даме в возрасте показывать свои «дряблые телеса», конечно, нашлись. Но в основном подписчики на ура приняли смелость певицы, похвалили ее формы и пожелали отличного отдыха. «Что ей теперь, прикрыться простынкой и ползти на кладбище?» - возмутились поклонники Долиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

А сама певица подлила масла в огонь и в качестве подарка всем недоброжелателям, устроила зажигательные танцы. Кстати, Лариса Александровна похудела на 15 килограмм в VIP-клинике, потратив на это миллион рублей, а потому имеет полное право похвалиться перед фолловерами. «Я сама себе цену знаю! Я себе нравлюсь и вижу по комментариям, что не только себе!» - ответила Долина всем хейтерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

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