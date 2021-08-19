Появились новые кадры фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

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19 августа 2021, 09:14 Анастасия Иванова

Уже этой осенью на большие экраны выходит супергеройский фильм «Вечные». Картина снята по комиксам Marvel, и собрался там по-настоящему звездный состав. Главные роли сыграли голливудские звезды Анджелина Джоли и Сальма Хайек, актеры сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден и Кит Харингтон, также многие другие знаменитости.

Ранее в сети появился только трейлер кинокартины. Недавно издание Entertainment Weekly опубликовало и эксклюзивные кадры, представив ключевых персонажей «Вечных». На анимированных изображениях Анджелина Джоли предстает в образе яростной воительницы по имени Тена. Главная суперспособность героини Джоли заключается в возможности создать любое оружие из космической энергии.

Анджелина призналась, что это самый крупный блокбастер за всю долгую карьеру актрисы. В процессе подготовки к роли звезда не только посещала балетную студию, чтобы грациозно двигаться в кадре, но и училась обращаться с разного рода оружием. Большая часть оружия в итоге была дорисована с помощью цифровых технологий на этапе постпродакшена.

«Это одна из самых странных вещей в процессе подготовки к съемкам, потому что вам приходится без конца хватать, бросать и ломать пополам разные вещи. Ты чувствуешь себя немного сумасшедшим, когда вытягиваешь руку и представляешь: «Это меч? Копье? Или лассо? Что я вообще делаю?». Потом ты постепенно втягиваешься в процесс и понимаешь, что это действительно весело»,- рассказала Анджелина Джоли о съемках в фильме.

Мировая премьера картины назначена на 28 октября, в России зрители смогут оценить ее с 4 ноября.

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