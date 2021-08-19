Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Появились новые кадры фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

, 09:14

Появились новые кадры фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

Уже этой осенью на большие экраны выходит супергеройский фильм «Вечные». Картина снята по комиксам Marvel, и собрался там по-настоящему звездный состав. Главные роли сыграли голливудские звезды Анджелина Джоли и Сальма Хайек, актеры сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден и Кит Харингтон, также многие другие знаменитости. 

Ранее в сети появился только трейлер кинокартины. Недавно издание Entertainment Weekly опубликовало и эксклюзивные кадры, представив ключевых персонажей «Вечных». На анимированных изображениях Анджелина Джоли предстает в образе яростной воительницы по имени Тена. Главная суперспособность героини Джоли заключается в возможности создать любое оружие из космической энергии.

Анджелина призналась, что это самый крупный блокбастер за всю долгую карьеру актрисы. В процессе подготовки к роли звезда не только посещала балетную студию, чтобы грациозно двигаться в кадре, но и училась обращаться с разного рода оружием. Большая часть оружия в итоге была дорисована с помощью цифровых технологий на этапе постпродакшена.

«Это одна из самых странных вещей в процессе подготовки к съемкам, потому что вам приходится без конца хватать, бросать и ломать пополам разные вещи. Ты чувствуешь себя немного сумасшедшим, когда вытягиваешь руку и представляешь: «Это меч? Копье? Или лассо? Что я вообще делаю?». Потом ты постепенно втягиваешься в процесс и понимаешь, что это действительно весело»,- рассказала Анджелина Джоли о съемках в фильме.

Мировая премьера картины назначена на 28 октября, в России зрители смогут оценить ее с 4 ноября.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

Андрей Клименко, украинский экономист, призвал устроить «блокаду» Российской Федерации для «возвращения» Крымского полуострова. С соответствующим заявлением эксперт выступил на пресс-конференции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью