Пригожин высказался о Волочковой после выпуска ее первого музыкального альбома

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19 августа 2021, 09:06 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Анастасию Волочкову теперь на красной дорожке будут представлять не только как балерину, но и как певицу. Анастасия провела презентацию своего первого альбома, который записывала 10 лет. Волочкова не успела толком начать развивать свою новую карьеру, как столкнулась с жесткой критикой. Первыми высказались поклонники, потом к ним присоединился Иосиф Пригожин.

Прима-балерина еще в 2003 году потеряла место в труппе Большого театра. Волочкову попытались уволить за набранный лишний вес - якобы это привело ее к профнепригодности. Она отрицала свои набранные килограммы и намекала, что в скандале замешан отвергнутый любовник, испортивший ей карьеру. После суда увольнение признали незаконным и звезде вернули работу, но на сцену Большого Анастасия уже больше не выходила.

Сама же Анастасия Волочкова признается, что нет у нее особого певческого таланта: «Очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя уверенней».

Но все-таки Анастасия считает, что ничто не мешает ей так самовыражаться. Во время мероприятия Волочкова сказала, что одну из её песен оценила Алла Пугачева - композиция «Мне нравится» на стихи Марины Цветаевой, которую прежде исполняла Алла. Пугачева оценила творчество балерины словом «неплохо», что очень воодушевило звезду.

Интернет-пользователи крайне негативно отреагировали на желание Анастасии Волочковой стать «второй Ольгой Бузовой». Её упрекают в отсутствии слуха и голоса, а также в «деревянной» пластике. Волочкова в образе певицы кажется публике неубедительной.

На стороне возмущавшихся оказался и Иосиф Пригожин. Муж Валерии резко высказался о намерении прима-балерины стать певицей. Ему, как продюсеру, обидно смотреть на происходящее в шоу-бизнесе. Он сказал, что творчество Волочковой не находит отклика в его душе: «Волочкова была прекрасной балериной, но с точки зрения пения она никакая. Даже не знаю, зачем ей это. Певец должен петь, токарь должен точить детали, футболист должен забивать. Я не признаю и никогда не признаю поющих блогеров и танцоров».

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