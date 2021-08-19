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Поздравление Эрики: Иван Ургант трогательно поздравил дочь с днем рождения

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Поздравление Эрики: Иван Ургант трогательно поздравил дочь с днем рождения

Старшей дочери Ивана Урганта Эрике исполнился 21 год.

По этому случаю телеведущий опубликовал в своем инстаграме фото девушки, вспомнив момент их первой встречи. Она познакомилась с Иваном, когда ей было 5 лет, ее биологическим отцом является бизнесмен Теймураз Куталия - бывший муж супруги Урганта. 

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