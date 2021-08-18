Певица Юлия Беретта обвинила МакSим в пиаре из-за болезни

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18 августа 2021, 16:57

МакSим, фото: Фролов Михаил/globallookpress.com

Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта заявила, что не верит в историю с тяжелой болезнью певицы МакSим (Марина Абросимова). По ее словам, исполнительница хита «Знаешь ли ты» просто не смогла смириться с потерей популярности.

«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются», - высказала певица.

Беретта считает подлым придумывать подобные истории в период распространения коронавируса. Юлия назвала такой пиар «отвратительным зрелищем». Мнение исполнительницы подверглось критике со стороны подписчиков. В ответ на негативные комментарии бывшая солистка группы «Стрелки» призвала людей вести себя сдержаннее и добрее.

«Я за творчество, любовь, за жизнь, но и за правду … Ну слишком затянулся такой пиар болезни. Я высказала мнение, ведь нервы не железны. Ковид нас убивает и это страшно, правда. А тут пиар на чувствах и это неприятно», - поделилась артистка.

Певица напомнила, что о легенде поколений Борисе Грачевском, который умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом, «в прессе говорили меньше и скромнее». Беретта добавила, что пиариться на болезни – «бесчеловечно тупо». Также она считает, что «фотки МакSим постановочные».

Однако нашлись и те, кто поддержал слова Юлии. Поклонники отметили, что с самого начала не верили в эту болезнь.

Напомним, что МакSим находилась в искусственной коме с 19 июня. Ее подключили к аппарату ИВЛ с поражением более 75% легких. Артистке пока запрещено петь и летать на самолётах. 13 августа певицу выписали из больницы. У нее наблюдается положительная динамика.

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