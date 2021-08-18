Шепелев показал трогательное фото с младшим сыном на мальдивском пляже

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18 августа 2021, 15:43

Димитрий Шепелев, Фото: Instagram

Известный телеведущий Димитрий Шепелев отправился этим летом в отпуск на Мальдивы с возлюбленной Екатериной Тулуповой и наследниками. В этот раз супруги отказались от бабушек и нянь и посвящали все свое время детям.

Шепелев и Тулупова в марте этого года стали родителями. У пары появился первый совместный ребенок – Тихон. Теперь супруги воспитывает троих детей. Платон Шепелев и Лада Тулупова – первоклассники.

Телеведущий опубликовал фото с младшим наследником на руках. Шепелев позирует на фоне морского пейзажа и поднимает малыша высоко к небу. Он не пожалел, что в этом году отказался от посторонней помощи по присмотру за детьми.

«Конечно, в начале у нас с Катей были опасения, что с младенцем и двумя старшими детьми будет непросто и времени для себя совсем не останется … личного времени было немного, разве что рано утром или поздно вечером. Но то, что мы выиграли от того, что посвятили свое время детям стоит гораздо дороже. И вот что время без посредников и помощников очень сближает», - признался Дмитрий.

Шепелев отметил, что дети «наконец-то заметили младшего брата», даже проявляли заботу о нем. По словам телеведущего, они смогли окунуться в лето, не отвлекаясь на расписание.

«Делай что захочешь. В общем, время вместе - бесценно. Очень рекомендую», - обратился он к своими подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

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