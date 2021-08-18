Фэтшейминг и расизм: Лиззо ответила хейтерам, критикующим ее

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18 августа 2021, 09:14 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @lizzobeeating

Со стороны может показаться, что обладательница «Грэмми» Лиза абсолютно не зависит от мнения окружающих. В своем творчестве и соцсетях исполнительница открыто выступает за бодипозитив, а также нередко постит в своем блоге фото в бикини.



Но комментарии пользователей сети под последним музыкальным видео Лиззо на песню Rumors, исполненную в дуэте с Карди Би, по-настоящему задели певицу. Хейтеры буквально обрушились на артистку с критикой ее фигуры и расистскими нападками в ее сторону - эти темы они обсуждали гораздо активнее, чем успехи звезды.



Лиззо не выдержала такой волны негатива и недавно вышла в прямой эфир в инстаграме. Рэперша не смогла сдержать слез, когда говорила о реакции на ее новую работу. Лиззо долго работала над новой композицией, но положительные эмоции от долгожданного релиза омрачили нападки хейтеров.



«Я работала в 3-4 раза больше обычного. По 12 часов в день тратила на промоакции, интервью, работу на студии. Страдала от зубной боли, но все равно продолжала записываться на студии и параллельно снимать документальный фильм. Я вкладываю так много энергии любви в этот мир, однако иногда мне кажется, что он совсем не любит меня в ответ. Я чувствую негатив. Люди говорят обо мне такое дерьмо, что все это просто теряет всякий смысл. Меня оскорбляют за полноту и цвет кожи - и это по-настоящему обидно. Окей, если вам не нравится моя музыка или песня Rumors. Но многим людям я не нравлюсь просто из-за того, как я выгляжу», - поделилась Лиззо.



Исполнительница также подытожила, что с подобным негативом в основном сталкиваются темнокожие женщины. По ее мнению, многие недолюбливают таких людей, потому что те не вписываются в общепринятые стандарты: «Это не круто! Все мое творчество направлено на помощь большим темнокожим женщинам в будущем. Они просто смогут жить своей жизнью, не подвергаясь тщательному рассмотрению под лупой и вписыванию в какие-то рамки. У меня нет времени на ваш негатив, вашу внутреннюю ненависть к себе, которую вы проецируете на меня своими расистскими нападками и фэтшеймингом».





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