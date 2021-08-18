Анна Семенович появится на экране в свадебном платье

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18 августа 2021, 09:09 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Анна Семенович тоже не осталась в стороне от свадебного переполоха. Певица выступила в роли феи-невесты и примерила свадебное платье в новом романтическом видео на песню «Хочу».

Песня уже стала чуть ли не гимном любви и одним из главных хитов этого лета. Данную работу Анна посвящает всем тем, кто ищет свою любовь, верит в светлое чувство и мечтает о счастье.

«Изначально мы планировали снять mood-видео на новую песню «Хочу». Но в процессе съемок стало понятно, что прямо на площадке у нас разворачивается полноценная кино-работа с очень красивыми локациями и чувственным нежным сюжетом. И мы приняли решение делать настоящий клип, который получился очень красивым и с особым настроением».То, что я появляюсь на экране в свадебном платье — не случайность. Это тоже часть моей личной работы по привлечению женского счастья в мою жизнь. Ведь как известно, все во вселенной откликается так, как мы этого желаем и визуализируем. Это постоянная работа над собой, своим внутренним я. И я уверена, что очень скоро эта работа принесет свои положительные плоды как в мою жизнь, так в жизнь тех, кто посмотрит этот позитивный клип. Я очень хочу, чтобы видео вызвало у кого-то желание признаться в любви, подарило счастье тем, кто сегодня вступает в брак и делает первые шаги в счастливую семейную жизнь. Это мой персональный подарок тем, кто как и я верит в любовь и хочет быть счастливым», - делится звезда.

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