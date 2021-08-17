Певица МакSим показала похудевшие за время болезни ноги

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 августа 2021, 23:15

МакSим, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress.com

38-летняя российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, продолжает получать подарки после выписки из больницы. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» вернулась домой на прошлой неделе.

На одной из фотографий видны сильно похудевшие за время болезни ноги певицы. МакSим лежит на кровати с букетом цветов, который ей прислал телеведущий Дмитрий Борисов. Также знаки внимания Марине оказали Андрей Малахов, Борис Корчевников и ее менеджер Маргарита Соколова.

Позже она выложила снимок в stories, где поблагодарила всех за приятные слова, в том числе своих поклонников.

«Спасибо, мои любимые», - написала певица.

Артистка показала записку с пожеланиями о выздоровлении. Фан-клуб МакSим искренне переживает за нее и готов поддержать во время восстановления. Они призывают певицу не спешить и дать организму необходимый отдых. Знаменитость сделала фотографию в зеркале. Свое лицо она еще не показывает.

Напомним, что МакSим находилась в искусственной коме, подключенная к аппарату ИВЛ, с поражением более 75% легких. Знаменитосте пока запрещено петь и летать на самолётах. 13 августа певицу выписали из больницы. У нее наблюдается положительная динамика.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости