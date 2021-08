ZZ Top: 50 лет дебютному альбому знаменитой американской блюз-рок-группы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 августа 2021, 21:52 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

ZZ Top (рус. Зи Зи топ) — культовая американская блюз-рок-группа, основанная в 1969 году в Хьюстоне, штат Техас. Группа называет себя также «that li'l ol’ band from Texas» («эта маленькая старая группа из Техаса) и это название в том или ином виде широко используется в прессе.



Состав группы оставался практически неизменным со дня основания до смерти бас-гитариста Дасти совсем недавно в 2021 году: Билли Гиббонс (гитара, вокал), Дасти Хилл (бас-гитара, вокал), Фрэнк Бирд (ударные). Продюсером с основания группы и вплоть до сентября 2006 года был Билл Хэм (американский продюсер, менеджер, импресарио).



Стиль группы можно определить как синтез блюза, кантри, хард-рока, блюз-рока c элементами буги-вуги. Билл Гиббонс в одном из интервью говорил так: «Блюзовая ли группа ZZ Top? Скорее всего мы - интерпретаторы блюза. Потому что блюз — это то, что вдохновляло нас. Этому вдохновению частично мы обязаны парням из Англии. Я думаю, будет честным сказать, что мы подсознательно ощущали влияние The Animals, The Rolling Stones, The Beatles, The Who, The Kinks, Эрика Клэптона, Джеффа Бека …может быть ещё кого-то». Дасти Хилл полагает, что: «Мы рок-группа, на которую большое влияние оказал блюз»



Карьера группы началась в 1970-х годах с блюза и блюз-рока. Группа много экспериментировала со звуком. Эти опыты привели к созданию стиля, который органично вписал блюз-рок в поп-музыку, что произошло где-то к середине 1980-х. Именно подобный симбиоз и позволил ZZ Top стать популярными практически везде. В 1983 и в 1985 годах группа выпустила два очень продаваемых альбома. На протяжении 1990-х и 2000-х ZZ Top стали вновь приверженцами того стиля, в котором начинали играть и пытались создавать музыку в том же стиле, Эти эксперименты завершились только в 2012 году.



Содержание текстов песен ZZ Top всегда отличалось легкостью восприятия, искрометным юмором, наличием сексуальной составляющей и привычного разговорного сленга. Нельзя не узнать ZZ Top на сцене из-за их оригинального имиджа - две длинные бороды Билли Гиббонса и Дасти Хилла не могут не привлекать к ним внимание. Удивительно и то, что фамилия Фрэнка Бирда, который является третьим участником, переводится как «Борода».



В 1983 году вышел самый успешный альбом группы, который называется «Eliminator». По статистике в США в 1996 году было продано более 10 миллионов копий этой пластинки. А всего в родной стране ZZ Top реализовали больше 25 миллионов экземпляров. Это и отправило группу в топ 100 наиболее известных исполнителей Америки. Если же говорить о мировых продажах, то еще в 2014 году ZZ Top продали более 50 миллионов дисков: 11 «золотых», 7 «платиновых» и 3 «мультиплатиновых».



Кроме коммерческих успехов стоит отметить и то, что в Зале Славы Рок-н-Ролла группа числится с 2004 года.



Предисловие



За несколько лет до того, как появились их знаменитые бороды, ZZ Top выпустили свой дебютный альбом «ZZ Top’s First Album». Это запись с названием, которое олицетворяло как первые шаги в карьере группы, так и намеки на их последующий большой успех.



Альбом был выпущен чуть более 50 лет назад без какого-либо шума и суеты. Первая пластинка ZZ Top так и не попала в чарт Billboard 200. «ZZ Top’s First Album» не содержал каких-либо хитов. Если отследить присутствие песен с этих альбомов в концертной программе группы с помощью ресурса Setlist FM (обширная база данных концертных сет-листов различных артистов по датам выступлений – авт.), то вы не найдете ничего из этих записей кроме однократного исполнения композиции «Brown Sugar» и «Certified Blues» за последние пять лет. Таким образом, песни с дебютного альбома не являются основным продуктов ZZ Top.



В отличие от прорывного альбома «Tres Hombres» (1973) и суперуспешного «Eliminator» (1983) (когда ZZ Top стали суперзвездами MTV), начало восхождения группы к пику популярности было достаточно скромным для того, чтобы заслужить свое известное сегодня прозвище «эта маленькая старая группа из Техаса».



Если отмотать все годы назад с момент выхода «ZZ Top’s First Album», то можно смело утверждать, что первый альбом ZZ Top послужил началом замечательной карьеры для одного из самых долговечных составов в рок-н-ролле даже несмотря на то, что недавно группа потеряла Дасти Хилла. Эта пластинка остается самой блюзовой записью группы, которую трио из Хьюстона создало, используя блюз в своих собственных целях, а именно для создания тяжелой, иногда непристойной музыки, которая за эти 50 лет прошла путь от скромных начинаний до своей уверенной позиции, которую она заняла в истории рок-н-ролла.



Певец и гитарист Билли Гиббонс любит представлять свою группу «теми же тремя парнями с теми же тремя аккордами», что и раньше. Первый альбом ZZ Top — это и есть начало для этих трех парней и этих трех аккордов, охватывающих 10 песен, 35 минут и 50 лет.



«Хорошая новость заключается в том, что сырость звучания на этом альбом сохраняет его свежесть», - говорит Гиббонс.



Певец и басист ZZ Top Дасти Хилл добавил: «Мне действительно нравятся многие песни с этой пластинки. Мы не очень часто их играем. Отчасти это связано с тем, что позже у нас начали появляться хиты. У нас есть песни, исполнения которых ожидают люди. Это их желание оставляет меньше места на концертах для чего-то другого. Но мне все еще нравятся многие из этих старых песен. Все, что мы делаем сейчас, началось именно с этого первого альбома».



Начало



Первый сингл ZZ Top называется «Salt Lick» с песней «Miller’s Farm» на второй стороне пластинки. Это самая ранняя запись группы, вышедшая в 1969 году. Обе песни были написаны Гиббонсом, который обдумывал тогда свои следующие действия на музыкальном поприще после того, как его хьюстонская группа The Moving Sidewalks остановила свою деятельность из-за войны во Вьетнаме и призыва в армию клавишника Тома Мура и басиста Дона Саммерса.



The Moving Sidewalks были чисто психоделической рок-группой. Так же, как и ZZ Top в самом начале своего пути, их музыка была более приземленной версией звучания, которое создали такие группы, как американцы The Doors и британцы Procol Harum. После событий с армейским призывом во Вьетнам, Гиббонс, барабанщик The Moving Sidewalks Дэн Митчелл и новый участник, чрезвычайно талантливый клавишник/басист Ланье Григ, нашли свою собственный творческий метод в идее создания нового рок-состава на основе органа и гитары (возможно, на это их вдохновили The Doors). Позже Григ ушел из группы из-за того, что Митчелл охарактеризовал как «конфликт музыкальных предпочтений», а затем ушел и сам Митчелл для того, чтобы найти нормальную оплачиваемую работу, так как он завел семью. На недолгое время (какую-то часть 1969 года) басистом группы стал Билли Этеридж.



Когда Гиббонс отправился на поиски нового барабанщика, он нашел Фрэнка Бирда, новичка в Хьюстоне, переехавшего из Далласа, где он играл в группе под названием American Blues с братьями Хилл, басистом Дасти и гитаристом Рокки.



Бирд получил работу и поручился за Хилла, который присутствовал на прослушивании, которое, по словам участников группы, длилось несколько часов, пока они импровизировали вместе.



«Попасть в группу было так весело», - говорил Хилл. «Это было чем-то новым и по-настоящему волнующим для нас. Я играл в трио со своим братом, и мне нравилось играть с ним, но с Билли все было по-другому. И нам с Фрэнком было комфортно играть вместе. Так что мы довольно быстро сошлись», рассказывал музыкант.



Менеджер Гиббонса, Билл Хэм, искал контракт со звукозаписывающей компанией и нашел одно предложение с лейблом под названием London Records. Группа дала свой первый концерт 10 февраля 1970 года в зале Рыцарей Колумба в Бомонте. В первые годы существования группа давала всевозможные концерты, в том числе и тот, на котором присутствовал всего один слушатель, который получил от группы бесплатную кока-колу в надежде удержать его от ухода с концерта. Но что-то, все-таки, начало происходить.



«Мы разработали целую систему», - говорил Хилл. «В то время мы не знали, что создаем собственную систему. Мы были вместе не так давно. Мы просто пытались работать как можно больше для того, чтобы выжить. У нас было всего несколько песен, и мы играли их каждую ночь», - добавил он.



Студия



Студия Robin Hood была скромным помещением в Тайлере, Штат Техас, построенным вручную уроженцем Корсиканы Робин Гудом Брайансом. Он был музыкантом и звукорежиссером, чей интерес к рок-н-роллу заставил его покинуть родительский дом в Тайлере. Благодаря этому, примерно в 1963 году он и его друг построили и создали студию звукозаписи в сарае на земле, которая являлась семейной собственностью.



«У нас были такие большие надежды на то место, в котором мы будем записываться», - рассказывал Хилл. «Мы добрались туда, но это был просто дом в засушливом графстве. Так что оставалось лишь погрузиться в рутину. Идешь в студию, возвращаешься в отель, поешь что-нибудь. Это была прекрасная возможность написать новые песни, переписать уже существующие и подумать о том, что вообще нужно для создания композиции», - добавил Дасти.



Брайанс вспоминает общую сосредоточенность членов группы на сессиях записи, и положительный эффект жесткого контроля менеджера Хэма над работой группы. В студии было всего пять человек: Брайанс, Гиббонс, Хилл, Бирд и Хэм. Иногда мать Брайана была шестой и разносила напитки или бутерброды. Брайанс говорит, что у участников трио «была своя концепция, когда они впервые вошли в дверь студии». «У меня создалось впечатление, что они провели много времени в своей репетиционной комнате, приводя все в порядок. Не было ощущения, что они сочиняют альбом в студии. Они знали свое дело», - рассказывает Брайанс.



Тем не менее, живой звук ZZ Top, который совершенствовался до этого более года, требовал некоторых изменений в студии. У Хэма было твердое мнение на этот счет, но ограниченный опыт работы в студии звукозаписи. Он был непреклонен в том, что инструментальных наложений быть не должно, поэтому Брайанс рассказывает, что он отправил менеджера группы в соседний округ на барбекю, дав группе около 90 минут на запись Гиббонсом дополнительных гитарных дорожек, которые придали звучанию больший объем.



«Я попросил их просто доверять мне», - говорит Брайанс. «И они слетели с катушек от этого. Всё звучало громко даже на крошечном транзисторном радиоприемнике. Это было то, что я и пытался сделать. Мне удалось добиться такого звучания, которое было громким даже в маленьком радио», - продолжает владелец студии.



Он благодарит свою записывающую консоль Electrodyne за «мощный и прекрасный звук».



Звук, тем временем, был по-настоящему устрашающим. Гиббонс был большим гитаристом в начале своего пути, выросшим в Хьюстоне в окружении музыки. Его отец был пианистом и дирижером оркестра, а мать играла музыку в церкви.



«Он пришел к блюзу с большей утонченностью, чем многие из тех людей его поколения, которые играли на блюзовой гитаре», - говорит Брайанс. «Его интеллект и образование помогли ему создать уникальный звук».



Хилл и Бирд сделали больше, чем просто придумали аккомпанемент для гитары Гиббонса. В течение 50 лет они создали целый метод звучания ритм-секции, часто двигаясь к особенно медленному и низкому саунду, прежде чем полностью замолчать, создавая момент тишины, который предшествует гитарному соло. Эффект, оказываемый этим приемом на слушателя, носит интуитивный характер: медленное развитие композиций и тишина создают контраст с пронзительными и точными гитарными партиями, за которыми нужно внимательно следить при прослушивании ZZ Top на пластинке или вживую. В последствии группа будет воссоздавать это звучание в течение полувека, но все зачатки этого уникального подхода есть на первом альбоме ZZ Top.



Блюз



Поразительный результат получился в результате того, что группа хотела сделать что-то другое с уже знакомым звучанием, пытаясь найти способ сказать новое с помощью старых звуков. «ZZ Top’s Album» кажется чем-то похожим на замыкание цепи. Послушайте «Bedroom Thang», и в ней нетрудно будет услышать немного из композиции «Oh, Well» знаменитой британо-американской группы Fleetwood Mac. В 1960-е годы музыка молодых британских музыкантов все глубже сливалась с американским блюзом и результат этой работы они продавали его обратно в Штаты. Хилл и Бирд провели, в свою очередь, достаточно времени с Фредди Кингом и Лайтнин Хопкинсом (оба – влиятельные американские блюзовые музыканты – авт).



«На нас сильно повлияли различные блюзы, особенно из Техаса и Мемфиса», - говорил Хилл. «Но мы также любили и группу Cream (знаменитая британская блюз-рок-группа, в составе которой находился Эрик Клэптон – авт.). Эта музыка была частью того, что нас вдохновляло. Мы знали те оригинальные вещи, которые создавали англичане. И я помню, как тогда подумал, что американцы ничего не сделали в музыке с такой же силой и свежим подходом как британцы. Для этого потребовался Эрик Клэптон и ему подобные, и, слава Богу, они сделали эту работу. То, что они делали, было рок-н-роллом, но это был также и блюз. То, что мы делали, никогда не было традиционным блюзом. Но это блюз. Конечно, это больше рок, чем блюз. Но эти талантливые английские музыканты оказали нам огромную услугу. Они привлекли совершенно новую аудиторию к блюзу. И мы в долгу перед ними за это», - объяснял Хилл.



Брайанс говорит о ZZ Top: «Они не поют блюз, но они играют блюз. Они поют что-то вроде музыки для вечеринок».



Даже когда ZZ Top пели блюз так, как в медленном вступлении к композиции «Brown Sugar», песня, в конце концов, обретала более полное звучание. Содержание было довольно базовым: это песни о личном опыте, хотя опыт, в основном, ограничивался хорошими временами.



Различные путешествия особенно влияли на смысловую составляющую текстов группы. «Я хочу сказать, что мы с Билли много говорили о разных впечатлениях, которые мы по отдельности получили в Мексике», - продолжил свой рассказ Хилл. «Я не знаю, уместно ли много говорить об этом. Но меня это не беспокоит. Времена изменились, но мы делали то, что делали. Ты приезжал туда, знакомился с девушкой… Многие наши песни очень просты. Просто простые истории», - добавил бас-гитарист.



Песня «Squank» звучит так же загадочно, как и её название.



«Это много чего означает, - говорил Хилл, смеясь. «Это название имеет много значений. Это просто странная песня. Я думаю, что она возникла из-за поездки в Пасадену, которая запомнилась как что-то особенное. Послушай, мы не были Бобом Диланом или кем-то в этом роде. Мы не писали социально активных песен...», - добавил Дасти



Сегодня этот альбом звучит своеобразно. Кто-то даже найдет его звучание некомфортным. Композиционная составляющая пластинки постоянно меняется, предлагая более медленные темпы, которые создают короткое затишье, прежде чем группа дает по газам на полную.



««Мы хотели сделать так, чтобы люди не захотели пропускать какую-либо песню из альбома, - рассказывал Хилл. «Это, конечно, была не рок-опера или что-то в этом роде, но у нас была концепция альбома, связанная с тем, что мы бы хотели, чтобы эта работа воспринималась как единое целое», - добавил музыкант.



Тогда и Сейчас



Высказывание Гиббонса об одних и тех же трех парнях и одних и тех же трех аккордах — это довольно примечательная реплика, если учесть, как мало составов групп оставались неизменными так долго, как ZZ Top. Ударник Фрэнк Бирд много лет назад сказал об этом американскому журналисту Эндрю Дэнсби: «Отдельные туристические автобусы. В этом и был наш секрет. У каждого из нас было свое место, куда можно было пойти. Это позволяло держать восприятие музыки в своем собственном пространстве».



The Rolling Stones почти на 10 лет старше ZZ Top, но пережили достаточно ощутимое количество перемен в составе. Классический состав знаменитой канадской прогрессив-рок-группы Rush образовался в 1975 году и просуществовал примерно до 2015 года. AC/DC существует почти так же долго, но с двумя потерями и изменениями в составе. Классический состав Aerosmith пережил один или два перерыва в своей карьере.



Недавно ZZ Top организовали тур по случаю 50-летия группы, в котором они были готовы представить и свой первый сингл, созданный еще до того, как был сформирован состав классического трио. Даты концертов в прошлом году были отменены из-за пандемии.



Хилл, похоже, не возражает против простоя.



«Я прекрасно себя чувствую и смотрю сейчас на дождь здесь, в Хьюстоне», - сообщил басист. «Это напоминает мне о том, что я люблю в это время года в Техасе. Это как будто бы ты находишься в Англии, только без необходимости там быть. Немного серого оттенка, это даже хорошо. Солнечный свет не так уж много для меня значит», - делился своими ощущениями басист.



На данный момент нет планов отмечать 50-летие первого альбома ZZ Top. Первые годы работы группы были лихорадочными, а предстоящие годы могли бы открыть новые возможности для празднования истории группы, если бы это не омрачил уход из жизни Хилла. ZZ Top выпустили всего 15 альбомов за эти 50 лет, и пять из них были изданы в первые пять лет, включая прорывную пластинку «Tres Hombres».



«Все 50 лет мы работали на полную катушку», - рассказывал Хилл - «Но тот первый альбом был только началом. У нас особенная энергия и хорошо, что мы научились её вырабатывать. Говорю вам, я даже не могу вспомнить, почему мы его так назвали. Мы говорили о том, как назвать эту работу. Так или по-другому. Я думаю, что сейчас это название звучит довольно хорошо. Я помню наше первое ежегодное групповое барбекю и танцы в амбаре. Я подумал тогда: «Откуда ты знаешь, что такое будет происходить ежегодно?». Это означает, что мы уже тогда думали, что сделаем еще одну запись. Нам повезло, и мы это сделали. Но никто не знал в тот момент, кто мы такие. Иногда бывает легче, когда люди не ожидают в будущем чего-то определенного», - делился своими размышлениями Дасти.



Подкованность менеджера и продюсера Хэма в маркетинге и загадочность музыкантов способствовали развитию бренда. ZZ Top стали настоящим достоянием Техаса. После этого последовали хиты. Третий альбом группы, «Tres Hombres», по-прежнему считается одним из лучших в дискографии трио. К 1975 году группа попала в топ-40 Billboard с песней «Tush». 80-е годы и MTV принесли им большую известность, за которыми последовали несколько лет по настоящему дикой жизни. Затем последовал статус заслуженных деятелей культуры: введение в Зал Славы Рок-н-Ролла, более масштабные гастроли и возобновление интереса к ZZ Top.



«Были времена, когда они, казалось, пытались превратиться во что-то другое», - говорит Брайанс. «Это было похоже на то, как The Beatles превращались из одного образа в другой. Они ушли с ранчо, со своей территории. Но я знал, что, когда они пришли в мою студию (у меня было предчувствие), они собирались сделать что-то особенное. Они намеревались стать чем-то большим», - рассказывает Робин.



И у них это получилось.



В материале использованы интервью с Дасти Хиллом авторства американского журналиста Эндрю Дэнсби.

