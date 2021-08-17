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Снигирь показала фото брата в его день рождения

, 16:29

Снигирь показала фото брата в его день рождения
Взято из интернета

Не многие знают, что у Юлии Снигирь есть младший брат Александр Сирискин. Он тоже закончил ГИТИС и стал актером, правда не таким популярным как его старшая сестра. Но Юлия гордится достижениями Александра, хоть и не часто делится этим с окружающими. 

В день рождения брата актриса выложила в инстаграме пост с его фотографией, поздравив его с праздником. Александру исполнилось 32 года. Однако, Снигирь сделала это по-своему, упомянув, что мечтала о сестре.

«Вообще-то я хотела сестру Оксану, а родился брат Саша. Все детство мы ругались и дрались, а когда выросли, очень подружились. Мы с Сашей очень разные. Он маргинал - презирает материальный мир, читает книги по философии и занимается квартеатром - театром в квартире», - рассказала звезда.

Александр Сирискин пока не смог громко заявить о себе: в кадре последний раз он появлялся в 2012 году, снявшись в картине «Отдам котят в хорошие руки» и короткометражке «Песня механической рыбы». Также Александр с 2011 года участвует в спектакле «Развалины», который поставили в Центре драматургии и режиссуры.

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