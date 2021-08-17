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Бритни Спирс выложила новые фото топлес и объяснила почему обнажается в кадре

, 16:16

Бритни Спирс выложила новые фото топлес и объяснила почему обнажается в кадре
Взято из Instagram @britneyspears

Бритни Спирс вышла на связь с поклонниками после заявления ее отца о том, что он покидает пост опекунства, который он занимал целых 13 лет.

В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала серию снимков топлес, на которых позирует в саду своего дома. Бритни добавила к ним подпись, где объяснила, зачем она выкладывает подобный контент. 

«Нет, ребят, я не сделала пластику груди всего за неделю. И я не беременна. У меня есть грудь на этих фото, просто потому что я люблю поесть. Прежде чем я покажу еще больше снимков своего тела, я хочу, чтобы вы понимали истинный посыл моих действий. Мне кажется, часто бывает такая мгновенная реакция, когда сексуальная женщина хочет сбросить с себя одежду. Нет, речь не о выступлениях в стрип-клубе или на сцене... Речь об обычной жизни: например, когда едешь в своей машине летом и хочешь снять эту дурацкую рубашку с длинным рукавом. Первая реакция такой женщины, сбросившей с себя слой одежды: "Черт, я чувствую себя лучше!". Вы сразу думаете, что выглядите лучше. У меня было много шоу, где я раздевалась на сцене, и, к моему ужасу, это не всегда выглядело здорово. Я делала это слишком много раз, и это было чертовски неловко. Я не хотела, чтобы кто-то видел ямочку на моей заднице, я чувствовала, что эти выступления заставили меня стесняться самой себя, думать, что мое тело непривлекательное», - вспомнила Спирс о своих эмоциях на сцене.

В продолжении поста исполнительница объяснила зачем же сегодня выкладывает подобные кадры. Она рассказала, что это помогает ей иначе взглянуть на себя и пережить все трудности, с которыми приходится сталкиваться.

«Держу пари, что вы задаетесь вопросом, зачем же я обнажаюсь сейчас. Я пришла в этот мир голой и чувствую тяжесть всего, что легло на мои плечи в процессе жизни. Я хотела увидеть себя в более легком свете, обнаженной — именно такой, какой я родилась. Разглядывая эти фото, я вижу себя в абсолютно чистом виде. Это говорит о том, что женщина с болью, слезами и тяжелым бременем — не то, кем я на самом деле являюсь. Я женщина, я красивая, чувственная. Женщина, которой нужно взглянуть на себя в абсолютно чистом виде! Нет, я не собираюсь делать фото топлес до конца своей жизни. Это было бы скучно. Но это чертовски помогает», - заявила Спирс.

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