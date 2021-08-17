Арест Криса Ву: звезда k-pop подозревается в изнасиловании

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17 августа 2021, 16:07 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Китайско-канадский певец был арестован по подозрению в изнасиловании. Данную новость сообщили в прокуратуре Пекина.



Крис был впервые задержан 31 июля пекинской полицией после развернувшейся против него в сети онлайн-кампании по обвинению в сексуальном насилии.



Первым обвинением Ву было изнасилование. Появилось оно в прошлом месяце в китайской социальной сети Weibo. Одна девушка утверждала, что исполнитель, предварительно напоив алкоголем, изнасиловал ее в своем доме, куда девушка пришла на кастинг для съемок в клипе певца. Она также заявила, что на тот момент ей было 17 лет.

Пользовательница сети сообщила, что после данного заявления ей написали другие жертвы Криса Ву, в том числе две несовершеннолетние. Они утверждали, что бывший участник корейской группы ЕХО склонял их к сексу.

До своего задержания Ву опроверг обвинения в своем личном аккаунте в Weibo. Его компания заявила, что подаст в суд на обвинителя певца, назвав эти заявления «злонамеренными слухами».

В связи с этим аккаунты певца в соцсетях, где у него было несколько десятков миллионов подписчиков, были заблокированы, а песни экс-участника корейской группы были удалены с музыкальных стриминговых сайтов.

Вчера вечером арест Криса Ву стал самой популярной темой на Weibo. Большинство пользователей соцсети поддержали действия полиции.





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