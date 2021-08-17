Анна Хилькевич рассказала о ЧП в Сочи

Актриса призналась, что планы на отдых ставятся под вопрос. Анна рискует потерять как минимум 400 тысяч рублей.
«Билеты взяли в Сочи на всю семью, чуть ли не впервые - невозвратные. Оказывается, туда теперь можно ехать либо с сертификатом прививочным, либо приезжаешь с ПЦР-тестом и подписываешь бумажку, что сделаешь в ближайшие три дня прививки. А мы не собирались, мы же переболели, и антитела есть. Так что теперь выбор такой: либо мы едем в Сочи и делаем прививки, либо теряем 400 тысяч, которые мы потратили на четыре билета», - рассказала Хилькевич в своем Инстаграме.
Во время пандемии с путешествиями стало в целом тяжело, поэтому артистка подвела итог - к таким поворотам событий она уже готова.
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