Анна Хилькевич рассказала о ЧП в Сочи

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 августа 2021, 08:31 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Актриса призналась, что планы на отдых ставятся под вопрос. Анна рискует потерять как минимум 400 тысяч рублей.

«Билеты взяли в Сочи на всю семью, чуть ли не впервые - невозвратные. Оказывается, туда теперь можно ехать либо с сертификатом прививочным, либо приезжаешь с ПЦР-тестом и подписываешь бумажку, что сделаешь в ближайшие три дня прививки. А мы не собирались, мы же переболели, и антитела есть. Так что теперь выбор такой: либо мы едем в Сочи и делаем прививки, либо теряем 400 тысяч, которые мы потратили на четыре билета», - рассказала Хилькевич в своем Инстаграме.

Во время пандемии с путешествиями стало в целом тяжело, поэтому артистка подвела итог - к таким поворотам событий она уже готова.

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