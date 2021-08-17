Звезды «Игры престолов» снова вместе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 августа 2021, 08:25 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @emilia_clarke

Преданные фанаты сериала, кажется, дождались воссоединения героев. Эмилия Кларк и Джейсон Момоа сыграли одну из самых горячих пар «Игры престолов» - Дейенерис Таргариен и кхала Дрого. Актеры встретились на вечеринке одного из создателей проекта Дэвида Бениоффа, где сделали совместное фото.

«Когда твое Солнце и Звезды приезжает в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять свою кхалиси», - подписала фото в своём инстаграм Кларк в стиле сериала.

«Люблю тебя вечно, Луна моей жизни», - не отстал и ее коллега по съемочной площадке, разместив в своем инстаграм-аккаунте тот же снимок.

Фотографии не оставили поклонников равнодушными. Многие оставили очень лестные комментарии: «Какие вы классные, ребята!», «Мать драконов снова в деле», «Прекрасно смотритесь вместе».

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