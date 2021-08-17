Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Звезды «Игры престолов» снова вместе

, 08:25

Звезды «Игры престолов» снова вместе
Взято из Instagram @emilia_clarke

Преданные фанаты сериала, кажется, дождались воссоединения героев. Эмилия Кларк и Джейсон Момоа сыграли одну из самых горячих пар «Игры престолов» - Дейенерис Таргариен и кхала Дрого. Актеры встретились на вечеринке одного из создателей проекта Дэвида Бениоффа, где сделали совместное фото. 

«Когда твое Солнце и Звезды приезжает в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять свою кхалиси», - подписала фото в своём инстаграм Кларк в стиле сериала.

«Люблю тебя вечно, Луна моей жизни», - не отстал и ее коллега по съемочной площадке, разместив в своем инстаграм-аккаунте тот же снимок.

Фотографии не оставили поклонников равнодушными. Многие оставили очень лестные комментарии: «Какие вы классные, ребята!», «Мать драконов снова в деле», «Прекрасно смотритесь вместе».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Киевский политолог Бортник: Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию»

Киевский политолог Бортник: Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию»

Владимира Зеленского могут убрать с поста украинского президента по «армянскому сценарию». Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями СМИ допустил Руслан Бортник, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью