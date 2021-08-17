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Бикини, море, спа: девичник Натальи Подольской в Египте

, 08:20

Бикини, море, спа: девичник Натальи Подольской в Египте

За это лето певица уже успела отдохнуть в Турции, в Греции, и сейчас Наталья отдыхает в Египте.

В каждой поездке ее сопровождали дети и муж Владимир Пресняков. Но в путешествие в Египет Подольская отправилась в женской компании - с ней улетели сестра Юлиана и подруга Яна Дайнеко с дочерьми. 

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