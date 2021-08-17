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Анфиса Чехова объяснила почему ее кадры столь эффектны

, 08:13

Анфиса Чехова объяснила почему ее кадры столь эффектны

Анфиса Чехова поражает поклонников своей фигурой.

К такому результату телеведущая шла достаточно долго, но хейтеры все равно пытаются уличить ее в фотошопе. На одном из кадров в соцсети неугомонные «детективы» заметили, что у Анфисы отсутствует пупок. Нашлись те, кто не смог пройти мимо этого факта. 

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