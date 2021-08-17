Певица МакSим поделилась кадрами с выписки

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 августа 2021, 08:08 Анастасия Иванова

На прошлой неделе Марину Максимову выписали из больницы, в которой певица провела два месяца в коме и на аппарате ИВЛ.

Больницу исполнительница покидала на каталке, так как совсем истощена и все еще с трудом передвигается самостоятельно. Теперь ей предстоит длительное восстановление дома под присмотром приходящих врачей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости