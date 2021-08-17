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Певица МакSим поделилась кадрами с выписки

, 08:08

Певица МакSим поделилась кадрами с выписки

На прошлой неделе Марину Максимову выписали из больницы, в которой певица провела два месяца в коме и на аппарате ИВЛ.

Больницу исполнительница покидала на каталке, так как совсем истощена и все еще с трудом передвигается самостоятельно. Теперь ей предстоит длительное восстановление дома под присмотром приходящих врачей. 

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