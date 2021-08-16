Галкин запечатлел Гарри и дочь Кристины Орбакайте во время исполнения песни на французском языке

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16 августа 2021, 15:16

Максим Галкин, фото: Genrietta Peryan/Globallookpress.com

Известный телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками забавным роликом, на кадрах которого Гарри и Клава, дочь популярной певицы Кристины Орбакайте, репетируют песню на французском языке.

Дети исполняли песню в саду на территории особняка в деревне Грязь. Внучка Примадонны талантливо исполнила свой отрывок на французском языке, и даже зачитала рэп. Вторая часть песни досталась Гарри. Школьники смеялись и дурачились, а Максим Галкин снимал все на смартфон. Юморист периодически делится с поклонниками милыми семейными роликами, особенно с участием наследников.

«Уроки французского!! Гарик с Клавой репетируют», - отметил телеведущий.

Подписчики высоко оценили вокальные данные сына и внучки Аллы Пугачевой:

«Сразу понятно, чьи дети»,

«Дружные, позитивные и талантливые дети, приятно смотреть и слушать»,

«Тот случай, когда на детях талантов природа не отдохнула».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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