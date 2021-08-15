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15 августа 2021, 21:29

фото из соцсети

У певицы Жасмин отец и бабушка умерли от ковида с разницей в несколько дней. Артистка - уроженка Дагестана. Там в Дербенте жили ее 90-летняя бабушка и 70-летний отец - руководитель танцевального ансамбля "Пируэт" Лев Манахимов.

Жасмин два дня назад написала в Инстаграм пост о смерти от коронавирусой инфекции бабушки. "Моя любимая бабушка Сара на днях ушла от нас… Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет…",- пишет артистка.

По словам певицы, "до последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением", всегда на связи с родными. "У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась",- рассказала Жасмин.

Она полагает, что если бы не ковид, бабушка прожила бы еще до 100 лет, как ее мама.

После похорон бабушки плохо почувствовал себя отец Жасмин. Льва Манахимова перевезли из Дербента в Москву,- пишет "Экспресс-газета". Обследование показало, что у мужчины легкие поражены на 90 процентов. Врачи начали лечить отца певицы. Медики боролись за его жизнь, но он не выжил. Лев Яковлевич Манахимов умер в реанимации.

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