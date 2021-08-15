Победительницей конкурса «Миссис Россия - 2021» признана Анна Филиппова из Кузбасса

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15 августа 2021, 15:48 Источник: ТАСС

Анна Кузнецова, фото: vk.com паблик "Инцидент Кузбасс"

Победительницей конкурса «Миссис Россия»-2021 признана Анна Филиппова из Новокузнецка из Кемеровской области. Второе место и титул первая вице-миссис России завоевала Зара Тлехусеж из республики Адыгея.

Третье место и титул вторая вице-миссис России - Кира Волкова из Ростовской области. 38-летняя Анна Филиппова - мама троих детей. Победительница «Миссис Россия» работает, она занимается ресторанным бизнесом.

Торжественная церемония финала конкурса «Миссис Россия»-2021 прошла в субботу, 14 августа, в Москве. В конкурсе приняли участие 23 семейных женщины из разных российских регионов, ранее завоевавших официальные титулы в своих регионах.

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