Каминг-аут дочери Эминема: Уитни заявила, что она небинарная персона

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 августа 2021, 18:48 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

В центре внимания СМИ оказалась 19-летняя Уитни, которую еще девочкой удочерил рэпер. Недавно девушка совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть ее Стиви. Своё заявление Стиви сделала в TikTok - семья оказала поддержку.



Стиви разрешает обращаться к нему в мужском роде и женском, а также во множественном числе. Он опубликовал слайд-шоу фотографий в подростковом возрасте с подписью «она», которые сменились актуальными кадрами со словом «они».



Публикуя фотографии, Стиви написал: «Смотрите, как я становлюсь более уверенным в себе» и «Я постоянно расту и меняюсь», поставив хештеги «гендерно переменчивый», «би» и «небинарный» в нескольких постах. Публикации лайками отметила старшая сестра Стиви Хейли Джейд.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости