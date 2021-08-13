Каминг-аут дочери Эминема: Уитни заявила, что она небинарная персона
13 августа 2021, 18:48 Анастасия Иванова
В центре внимания СМИ оказалась 19-летняя Уитни, которую еще девочкой удочерил рэпер. Недавно девушка совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть ее Стиви. Своё заявление Стиви сделала в TikTok - семья оказала поддержку.
Стиви разрешает обращаться к нему в мужском роде и женском, а также во множественном числе. Он опубликовал слайд-шоу фотографий в подростковом возрасте с подписью «она», которые сменились актуальными кадрами со словом «они».
Публикуя фотографии, Стиви написал: «Смотрите, как я становлюсь более уверенным в себе» и «Я постоянно расту и меняюсь», поставив хештеги «гендерно переменчивый», «би» и «небинарный» в нескольких постах. Публикации лайками отметила старшая сестра Стиви Хейли Джейд.
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