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Прощай абьюзер: Мася развелась с Александром Шпаком

, 17:17

Прощай абьюзер: Мася развелась с Александром Шпаком

Ирина Мещанская рассказала фанатам об изменениях в ее личной жизни. 

Мася опубликовала снимок, где Саша держит свидетельство о расторжении брака. Блогерша сообщила, что это их последнее совместное появление. 

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Политика

Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию «прощальными гастролями»

Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию «прощальными гастролями»

Прибытие канцлера ФРГ Ангелы Меркель с визитом в Российскую Федерацию станет “прощальными гастролями”. Соответствующее заявление сделал Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.

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