Прощай абьюзер: Мася развелась с Александром Шпаком

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13 августа 2021, 17:17 Анастасия Иванова

Ирина Мещанская рассказала фанатам об изменениях в ее личной жизни.

Мася опубликовала снимок, где Саша держит свидетельство о расторжении брака. Блогерша сообщила, что это их последнее совместное появление.

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