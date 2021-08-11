42-летняя возлюбленная Прохора Шаляпина несколько дней не встает с кровати из-за коронавируса

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11 августа 2021, 23:15

Прохор Шаляпин, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что его возлюбленная, 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Дэвис, тяжело переносит новую коронавирусную инфекцию. Пара проживает в Лас-Вегасе.

В первые информацию о болезни он сообщил 7 августа.

«Приехал врач, грек, сделал капельницу с витаминами, она подышала какими-то стволовыми клетками. Отдали за один визит врача 4200 долларов», - поделился шоумен в stories.

Шаляпин отметил, что у Татьяны с каждым днем падает сатурация крови. По его словам, два дня назад показатель держался на уровне 90 единиц, а после снизился до 80. Артист добавил, что сейчас он уже угрожающий - 64. Певец намерен вызвать «скорую помощь», но его избранница категорически против.

«Татьяна противится, она не хочет. Но иного выхода у меня нет. Она боится оказаться под ИВЛ. Очень это все неприятно, когда находишься в чужой стране», - признался он.

Возлюбленная шоумена несколько дней лежит в кровати, у нее не спадает температура и трудности с дыханием. Женщина даже не может самостоятельно встать. Шаляпин добавил, что не заразился коронавирусом от своей возлюбленной, поскольку своевременно сделал прививку.

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