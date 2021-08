«Face Value»: 40 лет дебютному сольному альбому Фила Коллинза

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 августа 2021, 20:57 Антон Дубровский, Журналист

Фил Ко́ллинз (полное имя Фи́лип Дэ́вид Ча́рльз Ко́ллинз, родился 30 января 1951 года, Лондон) — английский рок/поп певец, барабанщик и автор песен, актёр и продюсер.

Он получил известность как участник британской прогрессивной рок-группы Genesis, а затем сделал впечатляющую сольную карьеру, продав свыше 150 миллионов экземпляров своих альбомов. Среди наград Коллинза — премия «Оскар» за лучшую песню к мультфильму «Тарзан».

Фил Коллинз является одним из трёх музыкантов за всю историю (вместе с Полом Маккартни и Майклом Джексоном), чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более ста миллионов экземпляров — и как соло-исполнителя, и (отдельно) как участника музыкального коллектива. В то время как за всю свою карьеру Genesis лишь однажды сумели взобраться на вершину чарта Billboard Hot 100, Коллинзу удалось сделать это семь раз — с синглами «Against All Odds» (1984), «One More Night» (1985), «Sussudio» (1985), «Separate Lives» (1985), «A Groovy Kind Of Love» (1988), «Two Hearts» (1988) и, пожалуй, наиболее известной своей песней — «Another Day In Paradise» (1989). Своеобразной визитной карточкой Коллинза по-прежнему остаётся его самый первый сольный сингл, «In The Air Tonight».

Он сотрудничал с такими известными музыкантами как B. B. King, Оззи Осборн, Джордж Харрисон, Пол Маккартни, Роберт Плант, Эрик Клэптон, Майк Олдфилд, Стинг, Джон Кейл, Брайан Ино, Питер Гэбриел, Рави Шанкар, Томми Болин, Адам Ант, Фрида Лингстад и 2Pac.

Среди наград Фила — 8 «Грэмми», 2 «Золотых Глобуса», 6 «Brit Awards», «Оскар», премия «Disney Legend», 6 наград от «Британской Академии Композиторов и Авторов», включая «Международную Премию» за достижения. Он получил звезду на «Голливудской Аллее Славы» в 1999 году, был введён в «Зал Славы Авторов Песен» в 2003 году и, в качестве участника группы Genesis, в «Зал Славы Рок-н-Ролла» в 2010 году.

В списке «100 величайших барабанщиков всех времён» американского журнала Rolling Stone Фил Коллинз занял 43 место.

Карьера

С годами это стало своеобразной формой музыкального снобизма среди некоторых искушенных любителей музыки – насмехаться над Филом Коллинзом из-за некоторых его сольных работ. Некоторая критика в адрес артиста, возможно, была оправданной, ведь фигура Фила Коллинза на какой-то период в истории популярной музыки стала действительно вездесущей. Впрочем, как бы музыкант не раздражал уши и внимание некоторых слушателей и критиков, его всегда можно оправдать за прорывной сольный дебют под названием «Face Value».

Впрочем, не стоит забывать и его вклад в мировую музыкальную культуру в качестве ключевого участника группы Genesis. По-хорошему и сольную карьеру Коллинза можно было бы назвать выдающейся, ведь она принесла ему множество хитов, премии «Грэмми» и «Оскар» и дала ему все поводы для того, чтобы относится к себе и своему творчеству с уважением.

В продолжительную паузу в своем творчестве (после того, как он стал барабанщиком, а затем фронтменом Genesis после ухода из группы её вокалиста Питера Гэбриела (который, к слову, сделал выдающуюся сольною карьеру – авт.)), в то время как другие участники группы занимались сольными записями, Коллинз воспользовался этим периодом для настоящего самоанализа и превратил результаты этого творчества в золото и платину. Когда брак Фила распался после длительной борьбы за его сохранение, а товарищи по группе занялись своими делами, Коллинз начал превращать свою душевную боль, чувство изоляции и надежду в новые мелодии. Постепенно он собрал коллекцию песен, которым был присущ стиль прогрессивного рока. В композициях присутствовала атмосфера, навеянная произведениями Брайана Ино (знаменитый британский музыкант и продюсер, один из первопроходцев жанра эмбиент – авт.), соулом в стиле знаменитого американского лэйбла Motown, а также поп-фанком в духе Майкла Джексона.

Намереваясь создать альбом, в котором смешивались бы многие жанры и демонстрировались различные стили, Коллинз выразил себя так, как мало кто мог себе представить.

Альбом

Обзаведясь поддержкой выдающегося английского звукорежиссера и продюсера Хью Паджхэма, Коллинз приступил к работе над созданием такого альбома, который он захотел бы слушать сам. Музыкант хотел создать что-то такое, что не будет придерживаться какого-то одного конкретного стиля и музыкального влияния, а будет сочетать в себе элементы его собственного настроения с мощным коммерческим потенциалом.

Альбом начинается с песни, которая определила карьеру Коллинза и задала тон целому десятилетию, великолепно мрачной «In The Air Tonight». На фоне замедленного, запрограммированного ритма в стиле диско (созданном с помощью драм-машины Roland CR-78, которую музыкант доработал самостоятельно) звучат раскатистые гитары в призрачной дымке различных синтезаторов. Вокальная партия Коллинза в этой песне представляет собой смесь бурлящих, задумчивых эмоций с намеком на чувство паранойи и страх перед неожиданными угрозами. Медленное построение композиции и загадочная лирика Фила («Я чувствую, как это появляется в воздухе сегодня вечером») добавляют треку интригу и мощность.

Стоит отметить мастерство студийной команды, работавшей над альбомом «Face Value». Именно она, совместно с Коллинзом, породила тот самый звук объемной реверберации, который является одним из важнейших элементов звучания многих альбомов 1980-х годов. Песня «In The Air Tonight» закрепилась в анналах истории музыки также и звучанием своих ударных сбивок, которые вдохновляли, вдохновляют и будут вдохновлять целые поколения начинающих барабанщиков каждый раз, когда они их слышат.

Вторая половина песни строится на чувстве нарастающей угрозы, когда барабаны звучат с неослабевающей враждебностью и энергией, а Коллинз позволяет своему вокалу передать всю боль своей души через текст композиции. За время своего пятиминутного пробега в «In The Air Tonight» Фил создает пугающе вневременное произведение, которое откликается в нас на каком-то первобытном уровне. Именно эта песня стала первым невероятным хитом альбома.

По мере того как композиции на пластинке продолжаются (в течение 48 минут), вы можете познакомиться с различными сторонами Фила Коллинза как артиста.

Так, в песне «This Must Be Love» присутствует мягкое, проникновенное и романтическое пение Фила на тему возрождения, которое основывается на воздушном ощущении звучания «In The Air Tonight» и добавляет к нему немного больше чувственности и формы.

Третий номер на пластинке - реинтерпретация трека Genesis «Behind The Lines», в которой Коллинз заменил прогрессивные рок-корни этой композиции на блистательный фанк и соул в духе Майкла Джексона. Такое звучание получилось у Коллинза случайно. Как-то раз он прослушал оригинальный трек Genesis на более высокой скорости и обнаружил возможность превратить его в ритмичный номер с использованием сочетания стиля подачи Джексона и фанковых аранжировок, которые сыграла духовая секция The Phenix Horns знаменитой соул-фанк группы Earth, Wind & Fire. Поэтому звучание этой песни такое духоподъемное и радостное, оно по-настоящему контрастирует с атмосферой задумчивости и сомнений, которая присутствует на предыдущих композициях диска.

Это приподнятое настроение можно найти и дальше на альбоме, в песне «Thunder And Lightning», а также и в другой композиции с сильным влиянием соула в духе лэйбла Motown «I Missed Again» c её самоуничижительной лирикой. Это настроение также присутствует и в треке «I Am Not Moving» в духе Пола Маккартни, что ещё раз доказывает желание Коллинза реализовать свои поп-амбиции.

Конечно, любой альбом, записанный в результате стресса после развода с любимой женщиной, не может транслировать приподнятое настроение слишком долго, и душевная боль снова звучит на «Face Value» в торжественной фортепианной балладе «You Know What I Mean», которая наполнена болью, сожалением и грустью. Точно таким же образом медленный соул «If Leaving Me Is Easy» позволяет вам осознать все эти непростые чувства.

Способность Коллинза создавать убедительное повествование в песне также присутствует в дельта-блюзовой композиции «The Roof Is Leaking», смысл которой отражает безнадежное отчаяние в борьбе с ужасающей нищетой. Песня рассказывает о тяжелом положении борющегося с суровой действительностью фермера - деревенского жителя, упорно работающего для того, чтобы свести концы с концами, и не теряющего надежду на то, что он сможет дожить до лучших дней.

Несмотря на все выше перечисленные выдающиеся песни, по-настоящему сила альбома раскрывается к концу первой стороны диска двойным звуковым ударом из композиций «Droned» и «Hand In Hand», которые представляют собой пример настоящего мастерства в стиле прогрессивного рока, смешанного с элементами племенных песнопений и хоровых партий. Это по-настоящему неповторимые восемь минут звукового наслаждения. Данные два трека полностью соответствуют по своему характеру Филу Коллинзу: создание мрачной атмосферы, мощный ударный ритм, запоминающиеся мелодии, по-настоящему богатый звуковой ландшафт, а также удачное сочетание настроения и музыкальных решений, которые завершаются еще одним великолепным выходом Коллинза на ударных. Этого выхода вполне достаточно, чтобы взволновать и вдохновить любого барабанщика.

Альбом завершается еще одним кульминационным моментом – собственной версией Коллинза невероятной песни The Beatles «Tomorrow Never Knows» со знаменитого альбома Ливерпульской Четверки «Revolver» (1966). Отталкиваясь от оригинального студийного мастерства The Beatles и используя множество различных психоделических звуковых наложений по всему треку, Коллинз превращает фирменный ритм Ринго Старра (ударник The Beatles – авт.) в тот, который идеально сочетается с ритмическим ощущением открывающей песни альбома «Face Value» «In The Air Tonight».

Отношение

Альбом «Face Value» - это музыкальное путешествие, полное экспериментов и размышлений. Его многочисленные настроения позволяют содержанию альбома разветвляться на множество музыкальных стилей, но при этом оно тем не менее сохраняет в себе особый стиль Фила Коллинза и его чувство сосредоточенности на творчестве. Что бы не говорили о более поздних работах Коллинза, альбом «Face Value» был, есть и остается одной из самых его выдающихся работ. Наличие в дискографии Фила Коллинза такого невероятного сольного дебюта оправдывает все его последующие спорные пластинки, которые сами по себе не так уж и плохи, и если вы наберетесь терпения, то обязательно найдете в них что-то по-настоящему интересное. В конце концов, Фил Коллинз действительно выдающийся музыкант и достоин огромного уважения. Не верите? Послушайте «Face Value».

