Григорий Лепс поделился с поклонниками: Новый личный рекорд по ходьбе — 50,1 км

Певец Григорий Лепс несколько лет назад полностью отказался от вредных привычек и стал вести здоровый образ жизни. Музыкант не скрывает, что увлекался алкоголем. Но с определенного момента начало подводить здоровье, и он сделал выбор, предпочел физкультуру пьянству.
59-летний Лепс занимается ходьбой. Сначала ему удалось пройти 20 километров за несколько часов. И артист радовался своему успеху.
На днях музыкант опубликовал в Инстаграм видео и с гордостью поделился с поклонниками, что он установил новый личный рекорд по ходьбе — 50,1 км. Поход Лепса продолжался 9 часов 51 мин. Первые 25 километров он прошел за пять часов.
Прогулка артиста была в горах Италии, он преодолевал подъемы и спуски. Григорий Лепс заявил поклонникам, что он выполнил свое обещание и в будущем способен на большее. Думаем, это был один из лучших дней в жизни артиста.
Дети Лепса подросли, и они с супругой Анной мечтают о малыше.
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