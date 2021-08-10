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На Украине студентки обвинили преподавателя, звезду фильма «В бой идут одни старики» в домогательствах

, 20:58

На Украине студентки обвинили преподавателя, звезду фильма «В бой идут одни старики» в домогательствах
Владимир Талашко, фото из соцсети

На Украине студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили преподавателя вуза, звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в домогательствах. Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.

Украинские СМИ уточнили, что в сексуальных домогательствах  75-летнего преподавателя и актера, народного артиста Украины Владимира Талашко обвинили бывшие студентки. Актер обвинения отрицаетЮ Талашко уверяет, что ничего подобного не было.

Министерство  встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. В ведомстве призвали руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов, - передает РИА Новости.

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