Актриса, многодетная мать Софья Эрнст опубликовала фото из отпуска

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9 августа 2021, 19:06

Софья Эрнст, фото: kino-teatr.ru

Актриса, многодетная мама Софья Эрнст (до замужества Заика) опубликовала в соцсети фото из отпуска. Судя по фото, отдыхает 33-летняя супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста на море.

У супругов растут трое детей. Младшему - чуть более года.

Актриса прекрасно выглядит, похудела, восстановилась после родов. Мама троих детей смело выложили фото в бикини.

"Фигурка супер бесподобная!", "Супер", - оценили подписчики фигуру актрисы, звезды сериала "Угрюм-река".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna)

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