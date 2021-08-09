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Актриса, многодетная мать Софья Эрнст опубликовала фото из отпуска

, 19:06

Актриса, многодетная мать Софья Эрнст опубликовала фото из отпуска
Софья Эрнст, фото: kino-teatr.ru

Актриса, многодетная мама Софья Эрнст (до замужества Заика) опубликовала в соцсети фото из отпуска. Судя по фото, отдыхает 33-летняя супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста на море.

У супругов растут трое детей. Младшему - чуть более года.

Актриса прекрасно выглядит, похудела, восстановилась после родов.  Мама троих детей смело выложили фото в бикини.
"Фигурка супер бесподобная!", "Супер", - оценили подписчики фигуру актрисы, звезды сериала "Угрюм-река".

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Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna)

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