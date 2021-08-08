Отар Кушанашвили высказался о ведущем Гордоне: «Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру»

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8 августа 2021, 17:58 Источник: Каково?!

Фото: cкриншот программы

Отар Кушанашвили жестко «размазал» телеведущего Александра Гордона. По его мнению, он давно перестал вести себя как профессионал, продался за деньги и утратил всякий интерес к жизни и работе.

«Александр Гордон сходил к Юрию Дудю и окончательно уничтожил свою и без того сомнительную репутацию. Шоу "ВДудь" - как реквием по когда-то талантливому, циничному и смелому журналисту», - считает Отар.

Также Отар вспомнил, как пришел на программу после смерти Жанны Фриске. И именно тогда Гордон был в подпитии и всем видом показывал, как ему на все наплевать. По словам журналиста, помимо того, что ведущий был пьян, так он еще вел себя грубо и хамил на ровном месте.

«Александру неинтересно вести программу в нормальном состоянии. Ему говорят пить, он и пьет, нужны же цифры, и наплевать на его моральный облик. Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру», — подчеркнул журналист.

Кстати, 57-летний Гордон не отрицает, что ведет передачу на федеральном канале в нетрезвом состоянии, потому что иначе он не может выносить все то, что ему приходится делать в эфире. Он не скрывает, что давно наплевал на творчество и выбрал деньги.

«Теперь это его фирменный стиль. А я присутствовал еще и на другой программе. Он же выбирает не тех, кто может ответить, а потерянных, кого колготками можно душить. Если он видит плохо одетого человека, то глумится над ним. Интеллектуальное чмо!» — заключил Кушанашвили.

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